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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN - Muhsin CEYLAN, DHA - AA
19.04.2019 - 14:04, Son Güncelleme:

Dışişleri Bakanı Maas kaza yerinde

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Dışişleri Bakanı Maas kaza yerinde

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, trafik kazasında 27’si Alman 29 kişinin hayatını kaybettiği Portekiz’in Madeira Adası’na giderek yaralıları ziyaret etti. Kaza yerine çelenk koyan Maas, yetkililerden bilgi aldı.

ALMAN turistleri taşıyan bir tur otobüsünün konrolden çıkıp yuvarlanması sonucu 29 kişinin hayatını kaybettiği kaza üzerine, Portekiz’de üç günlük yas ilan edildi ve bayraklar yarıya indirildi. Ölenlerin 27’sinin Alman olduğu belirtilen açıklamada, yaralanan 16 kişinin halen Funchal’daki bir hastanede tedavi altında bulunduğu iki kişinin yoğun bakımda olduğu, ancak hayati tehlikeleri bulunmadığı kaydedildi.
Olayın ardından Madeira Adası’na giderek kaza yerini ve hastanede yatan yaralıları ziyaret eden Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, kaza yerine Portekiz Dışişleri Bakanı Santos Silva ile birlikte çelenk koydu. Maas, yaralıların evlerine nakli için yoğun çalışma yürüttüklerini söyledi. Ölenlerin kimliklerini belirleme çalışmalarının sürdüğünü belirten Heiko Maas, işlemin tamamlanmasından sonra ailelerine haber verileceğini ifade etti.

Maas, “Yaralıların ve yakınlarının yalnız olmadığını göstermek için buraya geldim. Böyle zor günlerde bizimle sıkı bir işbirliği gösteren Portekiz yetkililere teşekkür ediyorum. Yaralıları evlerine götürmek, ölenlerin kimliklerini belirlemek için yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Çok zor bir iş bu. Hata yapılmaması lazım. O nedenle Almanya Asayiş Şubesi görevlileri de buraya geliyor” dedi. 

Dışişleri Bakanı Maas kaza yerinde

AİLE FERTLERİNE DESTEK
Kazayla ilgili açıklama yapan Devlet Bakanı Helge Braun ise, “Madeira Adası’na sağlık ve kaza tetik ekibi yola çıktı. Elçimiz ve memurlarımız zaten dünden bu yana olay mahallindeler. Kazada hayatını kaybedenlerden 27’sinin vatandaşımız olduğu kesinleşti” dedi. Kazada yakınlarını kaybedenlerin Almanya’daki aile fertlerinine de hükümet olarak her türlü yardım için çalışmaların sürdüğünü ifade eden Braun, şöyle dedi: “Kazada ölen vatandaşlarımızın yakınları ya doğrudan bize ya da bulundukları mahallelerde emniyet güçlerimize başvurmaları halinde kazayla ilgili ihtiyaçları en hızlı şekilde giderilecektir. Federal Dışişleri Bakanlığı’nın oluşturduğu ‘Madeira Kaza Kriz Masası’ndan da en yeni bilgiler alınabilir.”

Dışişleri Bakanı Maas kaza yerinde

TÜRKİYE’DEN İKİ ÜLKEYE DE TAZİYE
Türkiye, 29 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili Almanya ve Portekiz’e taziye dileklerini iletti. Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi: “Portekiz’in Madeira Adası’nda meydana gelen trafik kazasında çok sayıda Alman turistin hayatını kaybettiği ve yaralıların bulunduğu büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu elim kaza sonucunda hayatını kaybedenlerin aileleri ile Alman ve Portekiz halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz.”

Dışişleri Bakanı Maas kaza yerinde

 

ŞOFÖR DURDURMAYA ÇALIŞTI AMA...
Madeira Adası’ndaki Caniço’da tatil yapan Alman grup, akşam yemeği için otobüsle otelden ayrılmış, ancak otobüs bir süre sonra kontrolden çıkarak yuvarlanmıştı. Kazada 11’i erkek, 18’i kadın olmak üzere 29 kişi hayatını kaybetti. Görgü tanıklarının ifadesine göre şoför otobüsü durdurmaya çalıştı, ancak otobüs giderek hızlandı ve bir beton duvara çarptıktan sonra yuvarlandı. Otobüsün frenlerinin tutmadığı üzerinde duruluyor.

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