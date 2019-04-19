Dışişleri Bakanı Maas kaza yerinde

ALMAN turistleri taşıyan bir tur otobüsünün konrolden çıkıp yuvarlanması sonucu 29 kişinin hayatını kaybettiği kaza üzerine, Portekiz’de üç günlük yas ilan edildi ve bayraklar yarıya indirildi. Ölenlerin 27’sinin Alman olduğu belirtilen açıklamada, yaralanan 16 kişinin halen Funchal’daki bir hastanede tedavi altında bulunduğu iki kişinin yoğun bakımda olduğu, ancak hayati tehlikeleri bulunmadığı kaydedildi.

Olayın ardından Madeira Adası’na giderek kaza yerini ve hastanede yatan yaralıları ziyaret eden Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, kaza yerine Portekiz Dışişleri Bakanı Santos Silva ile birlikte çelenk koydu. Maas, yaralıların evlerine nakli için yoğun çalışma yürüttüklerini söyledi. Ölenlerin kimliklerini belirleme çalışmalarının sürdüğünü belirten Heiko Maas, işlemin tamamlanmasından sonra ailelerine haber verileceğini ifade etti.

Maas, “Yaralıların ve yakınlarının yalnız olmadığını göstermek için buraya geldim. Böyle zor günlerde bizimle sıkı bir işbirliği gösteren Portekiz yetkililere teşekkür ediyorum. Yaralıları evlerine götürmek, ölenlerin kimliklerini belirlemek için yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Çok zor bir iş bu. Hata yapılmaması lazım. O nedenle Almanya Asayiş Şubesi görevlileri de buraya geliyor” dedi.

AİLE FERTLERİNE DESTEK

Kazayla ilgili açıklama yapan Devlet Bakanı Helge Braun ise, “Madeira Adası’na sağlık ve kaza tetik ekibi yola çıktı. Elçimiz ve memurlarımız zaten dünden bu yana olay mahallindeler. Kazada hayatını kaybedenlerden 27’sinin vatandaşımız olduğu kesinleşti” dedi. Kazada yakınlarını kaybedenlerin Almanya’daki aile fertlerinine de hükümet olarak her türlü yardım için çalışmaların sürdüğünü ifade eden Braun, şöyle dedi: “Kazada ölen vatandaşlarımızın yakınları ya doğrudan bize ya da bulundukları mahallelerde emniyet güçlerimize başvurmaları halinde kazayla ilgili ihtiyaçları en hızlı şekilde giderilecektir. Federal Dışişleri Bakanlığı’nın oluşturduğu ‘Madeira Kaza Kriz Masası’ndan da en yeni bilgiler alınabilir.”

TÜRKİYE’DEN İKİ ÜLKEYE DE TAZİYE

Türkiye, 29 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili Almanya ve Portekiz’e taziye dileklerini iletti. Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi: “Portekiz’in Madeira Adası’nda meydana gelen trafik kazasında çok sayıda Alman turistin hayatını kaybettiği ve yaralıların bulunduğu büyük üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu elim kaza sonucunda hayatını kaybedenlerin aileleri ile Alman ve Portekiz halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz.”





ŞOFÖR DURDURMAYA ÇALIŞTI AMA...

Madeira Adası’ndaki Caniço’da tatil yapan Alman grup, akşam yemeği için otobüsle otelden ayrılmış, ancak otobüs bir süre sonra kontrolden çıkarak yuvarlanmıştı. Kazada 11’i erkek, 18’i kadın olmak üzere 29 kişi hayatını kaybetti. Görgü tanıklarının ifadesine göre şoför otobüsü durdurmaya çalıştı, ancak otobüs giderek hızlandı ve bir beton duvara çarptıktan sonra yuvarlandı. Otobüsün frenlerinin tutmadığı üzerinde duruluyor.