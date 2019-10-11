Direnince boğazını kesip aldılar
Almanya’nın turistik şehirlerinden Bamberg’de feci bir olay yaşandı. 56 yaşındaki bir adamı soymak isteyen üç kişi, adam kendilerine direnince boğazını keserek sırt çantasını aldı.
SCHWARZENBERG sokağında sabahın erken saatlerinde yaşanan olayda boğazı kesilen adama ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı. Olayla ilgili polisin yaptığı açıklamaya göre saldırganlar 20-25 yaşlarında, yaklaşık 1.75 boylarında, sakallı ve koyu renk ceketle siyah eşofman giymişlerdi. Polis, görgü tanıklarının 0951 / 9129-491 numaralı telefona bilgi vermeleri istedi.
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