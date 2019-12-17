Direksiyonda ‘cep’le konuşmak, üç can aldı

KAZA, Greisswald yakınlarından geçen 109 nolu otobanda meydana geldi. Honda marka otomobilin 27 yaşındaki sürücünün kullandığı otomobil karşı yönden gelen başka bir otomobille kafa kafaya çarpıştı. Arkadan gelen ve duramayan bir başka otomobil de kazaya karıştı. 27 yaşındaki genç olay yerinde yaşamını yitirirken, kafa kafaya çarpıştığı otomobildeki 79 yaşındaki sürücü ile ön koltukta oturan 66 yaşındaki kadın yolcu hurdaya dönen araçta sıkıştı. İtfaiye ekipleri büyük uğraşlardan sonra iki kişiyi otomobilin içinden ağır yaralı olarak çıkardı. Kadın olay yerinde ilk yardım ekiplerini beklerken yaşamını yitirdi, sürücü ise hastaneye kaldırılırken yolda can verdi.

Kazaya karışan üçüncü otomobilin 20 yaşındaki kadın sürücüsü ile araçta bulunan 19 ve 29 yaşlarındaki diğer iki yolcu büyük bir şok yaşadı. Bild’de yer alan habere göre kazaya sebep veren 27 yaşındaki sürücünün cep telefonunu inceleyen polis, telefonun kaza sırasında kullanıldığını belirledi.