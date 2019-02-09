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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
AA / Fotoğraflar: REUTERS - Facebook
09.02.2019 - 13:01, Son Güncelleme:

Din hanesine İslam yerine İGGÖ yazan Avusturya’ya: İGGÖ bir din değil, kurumdur!

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Din hanesine İslam yerine İGGÖ yazan Avusturya’ya: İGGÖ bir din değil, kurumdur!

700 bin Müslüman’ın yaşadığı Avusturya’da, Sebastian Kurz yönetimindeki aşırı sağcı hükümetin diğer dinlere mensup olanlarda değişikliğe gitmeden sadece Müslüman öğrencilerin karnelerindeki din hanesinden İslam ifadesini çıkarıp Müslümanları temsil eden kurumun ismini yazmasına tepkiler büyüyor. Uzmanlar, din hanesine yazılan Avusturya İslam Cemaatinin bir din değil, kurum olduğuna dikkati çekiyor. 

AVUSTURYA eğitim bakanlığı ve başbakanlığa bağlı din işleri dairesi tarafından karnelerde seçmeli din dersi ve öğrencilerin dini aidiyetlerini gösteren kısımda yer alan İslam ifadesinin çıkartılarak yerine ülkedeki Müslümanları temsil eden Avusturya İslam Cemaatinin kısaltması olan İGGÖ’nün yazılması tepkilere neden oldu.700 binin üzerinde Müslüman’ın yaşadığı Avusturya’da aşırı sağcı hükümetin resmi bir evrakta din hanesine İGGÖ kısaltmasını kullanmasını mantık dışı olarak değerlendiren uzmanlar, dünya genelinde 1,5 milyar Müslüman’ın mensup olduğu dinin adının İslam olduğunu, İGGÖ’nün ise bu ülkede yaşan Müslümanları temsil eden bir kurum olduğuna dikkati çekiyor.

Din hanesine İslam yerine İGGÖ yazan Avusturya’ya: İGGÖ bir din değil, kurumdur

AVUSTURYA İSLAM’I İSTİYORLAR
Müslümanlar dışında diğer din ya da cemaatlere yönelik herhangi bir değişiklik yapmayan hükümetin bu tutumu, İslam cemaatini yıpratmanın yanı sıra ülkede kısık sesle de olsa dillendirilen ‘Avrupa ya da Avusturya İslamı’nı hayata geçirmek için atılmış bir adım olarak yorumlanıyor.
İGGÖ Başkanı Ümit Vural, bakanlığın diyaloğa bile  ihtiyaç duymadan, bir oldu-bitti ile okul müdürlerine gönderrilen genelgeyle karnelerdeki din hanesi kısmından İslam ifadesini çıkarmasını  “Basit bir bürokratik müdahale ile resmi bir evraktan İslam’ı silmeye gayret ediyorlar” olarak yorumladı.
Değişikliğe gerekçe olarak Alevi çocukların, seçmeli Alevilik dersi yerine İslam dersini yanlışlıkla almalarını önlemek için bu değişikliği yaptıklarını ifade eden Vural, “Her iki din dersine ilişkin kısımda ‘Alevi’ ve ‘İslam’ ifadeleri açık şekilde yazıyor. Yanlışlık mümkün değil” dedi.       

Din hanesine İslam yerine İGGÖ yazan Avusturya’ya: İGGÖ bir din değil, kurumdur

KURUMU ZAYIFLATMANIN İKİNCİ ADIMI
Georgetown Üniversitesinde kıdemli araştırmacı olarak çalışmalarını sürdüren Siyaset Bilimci Dr. Farid Hafez da, İslam yerine İGGÖ yazılmasını uzun vadede Müslümanları resmen temsil eden İslam Cemaatini zayıflatma girişimi olarak gördüğünü söyledi. Hafez, “Hükümet bu adımla İGGÖ yerine farklı aktörleri etkili kılmak istiyor. Bugün bütün cami ve dernekler kurumun bünyesinde, ancak böyle olmasını istemiyorlar. 2013 öncesi Alevi ve Şia cemaati de İGGÖ’nün bünyesindeydi, bugün üçe ayrılmış durumda. Şimdi ise toplumun nazarında da İslam ifadesini ortadan kaldırarak kurumu zayıflatma adına ikinci adım atılıyor. Ayrıca kendilerine göre bir İslam meydana getirmek de istiyorlar” dedi. Avusturya’daki Müslümanları da eleştiren Hafez, birçok konuda yeterince kamuoyu oluşturulamadığı, gerekli tepki ve önlemlerin zamanında alınamadığına işaret etti.      

HER OLUMSUZ ADIMI BİR YENİSİ TAKİP EDİYOR
Viyana Mısırlılar Cemaati Sözcüsü İbrahim Roma Ali de, Müslümanların aşırı sağcı hükümetin uygulamaları karşısında seslerini yükseltmesi gerektiğini vurgulayarak, “Önce anaokullarında başörtüsünü yasakladılar, şimdi ilkokullarda yasağın yürürlüğe girmesi için çalışılıyor. Her olumsuz adımı bir yenisi takip ediyor. Bu durum karşısında sessiz kalırsak, Müslümanların dini olan İslam ifadesi ileride tamamen hayatımızdan çıkartılmış olacak” dedi.  Ülkedeki çeşitli sivil toplum kuruluşları, imza kampanyaları ve yetkililere gönderilmek üzere hazırlanan dilekçelerle tepkilerini ortaya koyarak, değişikliğin ivedilikle kaldırılması talebinde bulunuyor.     

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