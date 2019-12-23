Din görevlilerine Almanca şartı yürürlüğe giriyor

YABANCI iş gücünün Almanya’da çalışma ve ikâmet şartlarını düzenleyen yönetmelikte yapılan değişikliğe göre, dini cemaatler tarafından görevlendirilen imam veya rahip gibi din görevlilerinin oturma izni alabilmek için A2 temel seviyesinde Almanca bildiklerini kanıtlamaları gerekiyor. Deutsche Welle Türkçe’nin haberine göre, yeni düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından 12 aylık geçiş sürecinde ise A1 temel düzeyinde Almanca bilgisi yeterli olacak. Düzenleme, yabancı din görevlilerine Almanca öğrenmeleri için yeterli süre tanınabilmesi için yürürlüğe girmesinden altı ay sonra uygulanmaya başlanacak.

Yeni düzenleme, bazı durumlarda istisna yapılmasına olanak tanıyor. Bunun yanı sıra, Almanya’da oturma izni için vize gerektirmeyen ülkelerden gelen yabancı din görevlilerinin ise Almanca bilme zorunluluğu bulunmuyor. Yeşiller ve Sol Parti, imamların Almanya’da yetiştirilmesini isterken, Yabancı ve İslam karşıtı AfD ise istenen Almanca düzeyini yetersiz buluyor.