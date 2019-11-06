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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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BERLİN / Fotoğraflar: Arşiv
06.11.2019 - 17:21, Son Güncelleme:

Din görevlilerine Almanca şartı

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Din görevlilerine Almanca şartı

Almanya’da görev yapacak yabancı imam, papaz gibi din görevlileri, gelecekte Almanca bildiğini belgelemek zorunda kalacak. Bakanlar Kurulu, bugün yaptığı toplantıda yeni düzenlemeyi karara bağladı.

FEDERAL İçişleri Bakanlığı sözcülerinden Steve Alter, konuyla ilgili sorulara şu yanıtı verdi: “Gelecekte yabancı din görevlilerinin Almanca bilmesi şartı Bakanlar Kurulu’nda karara bağlandı. Bu talep, koalisyon sözleşmesinde, ‘Biz yabancı ülkelerden gelecek imamların Almanca konuşmasını bekliyoruz’ diye yer alıyor. Bu bugün kabinede karara bağlandı.”
Yasa taslağının parlamentodan da geçmesi gerektiğini belirten Alter, sadece imamların değil, Almanya’da çalışacak tüm din görevlilerinin oturma izni alabilmeleri için yeterli Almanca bilmesi şartının da taslakta yer aldığını söyledi. Alter, “Taslak sadece tek bir dini değil, geneli kapsıyor” dedi.

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