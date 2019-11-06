Din görevlilerine Almanca şartı
Almanya’da görev yapacak yabancı imam, papaz gibi din görevlileri, gelecekte Almanca bildiğini belgelemek zorunda kalacak. Bakanlar Kurulu, bugün yaptığı toplantıda yeni düzenlemeyi karara bağladı.
FEDERAL İçişleri Bakanlığı sözcülerinden Steve Alter, konuyla ilgili sorulara şu yanıtı verdi: “Gelecekte yabancı din görevlilerinin Almanca bilmesi şartı Bakanlar Kurulu’nda karara bağlandı. Bu talep, koalisyon sözleşmesinde, ‘Biz yabancı ülkelerden gelecek imamların Almanca konuşmasını bekliyoruz’ diye yer alıyor. Bu bugün kabinede karara bağlandı.”
Yasa taslağının parlamentodan da geçmesi gerektiğini belirten Alter, sadece imamların değil, Almanya’da çalışacak tüm din görevlilerinin oturma izni alabilmeleri için yeterli Almanca bilmesi şartının da taslakta yer aldığını söyledi. Alter, “Taslak sadece tek bir dini değil, geneli kapsıyor” dedi.
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