Dilek Gürsoy’a Victress Ödülü
Avrupa’nın yapay kalp nakli yapan ilk kadın kalp cerrahı Dilek Gürsoy, başarılı ve topluma önder olan isimlere verilen Almanya’nın en saygın ödüllerinden Victress Ödülü’ne layık görüldü.
AVRUPA’da yapay kalp nakli yapan ilk kadın cerrah ünvanına sahip Dr. Dilek Gürsoy, Almanya’nın saygın ödülleri arasında yer alan Victress Ödülü’ne layık görüldü. Berlin’de bulunan Victress kuruluşu, 2005 yılından bu yana her yıl toplumda başarılı ve önder konumunda olan kadınlara verdiği ödülü Dr. Gürsoy’a hedefli ve azimli çalışmaları dolayısıyla layık gördü. Dr. Gürsoy, ödülünü Berlin’de geniş bir davetli topluluğunun katıldığı törende aldı.
Neuss’da bir işçi ailenin çocuğu olarak doğan 42 yaşındaki Dr. Gürsoy, Almanya’nın en değerli ödüllerinden birine layık görülmekten büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Dr. Gürsoy, “Bu ödül, yapay kalp ve organ nakliyle ilgili çalışmalarımı ve vizyonlarımı daha çok geniş kitlere ulaştırmamı sağlıyor. Bu da, beni ağır hastalarım, özellikle kalp nakil bekleyenler adına çok daha mutlu ediyor” dedi.
Siegburg’da Helios Kliniği Yapay Kalp Nakli Bölümü Başhekimi olarak çalışmalarını sürdüren Dr. Gürsoy, kalp cerrahisi alanında Almanya’nın önemli kliniklerinde çalıştı, uzman cerrahlarla birlikte yapay kalp geliştiren ekiplerin içinde yer aldı.
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