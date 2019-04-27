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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Yunus ÜLGER / SİEGBURG
27.04.2019 - 12:58, Son Güncelleme:

Dilek Gürsoy’a Victress Ödülü

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Dilek Gürsoy’a Victress Ödülü

Avrupa’nın yapay kalp nakli yapan ilk kadın kalp cerrahı Dilek Gürsoy, başarılı ve topluma önder olan isimlere verilen Almanya’nın en saygın ödüllerinden Victress Ödülü’ne layık görüldü.

AVRUPA’da yapay kalp nakli yapan ilk kadın cerrah ünvanına sahip Dr. Dilek Gürsoy, Almanya’nın saygın ödülleri arasında yer alan Victress Ödülü’ne layık görüldü. Berlin’de bulunan Victress kuruluşu, 2005 yılından bu yana her yıl toplumda başarılı ve önder konumunda olan kadınlara verdiği ödülü Dr. Gürsoy’a hedefli ve azimli çalışmaları dolayısıyla layık gördü. Dr. Gürsoy, ödülünü Berlin’de geniş bir davetli topluluğunun katıldığı törende aldı.

Dilek Gürsoy’a Victress Ödülü

Neuss’da bir işçi ailenin çocuğu olarak doğan 42 yaşındaki Dr. Gürsoy, Almanya’nın en değerli ödüllerinden birine layık görülmekten büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Dr. Gürsoy, “Bu ödül, yapay kalp ve organ nakliyle ilgili çalışmalarımı ve vizyonlarımı daha çok geniş kitlere ulaştırmamı sağlıyor. Bu da, beni ağır hastalarım, özellikle kalp nakil bekleyenler adına çok daha mutlu ediyor” dedi.
Siegburg’da Helios Kliniği Yapay Kalp Nakli Bölümü Başhekimi olarak çalışmalarını sürdüren Dr. Gürsoy, kalp cerrahisi alanında Almanya’nın önemli kliniklerinde çalıştı, uzman cerrahlarla birlikte yapay kalp geliştiren ekiplerin içinde yer aldı.

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