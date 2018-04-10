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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
Metin ES / LIPPSTADT
10.04.2018 - 14:07, Son Güncelleme:

Dilara sizlerden destek bekliyor

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Dilara sizlerden destek bekliyor

Almanya’nın Lippstadt kentinde yaşayan otoimmun hastası Dilara (10) hayata tutunmak için uygun ilik bekliyor. Alman Kemik İliği Bankası’nın (DKMS) desteği ve Lippstadt Belediye Başkanı Christof Sommer’in himayesi altında pazar günü Turnhalle der Martinsschule’de Dilara için doku tipleme kampanyası düzenlenecek.

DİLARA’nın annesi Nevin Y., kızının rahatsızlığı ve kampanya ile ilgili olarak şu bilgileri verdi: 

“Dilara sürekli grip oluyordu. Halsizdi ve iştahı kesildi. Sonra ateşi çıktı. Son dönemde 6 kilo kaybetmişti. Ateşi düşüremeyince doktora götürdüm. Ne yazık ki yapılan tahliller sonucunda kızımın hastalığını öğrendik, şok olduk. Sonra tedaviye başlandı. Ağır ilaçlar kullanıyor. Ailece zor bir süreç yaşıyoruz. Kızımın hayata tutunması için mutlaka uygun ilik bulunması gerekiyor. Bunun için herkesin duyarlı olmasını istiyoruz. Herkesin her an başına gelebilecek ölümcül bir hastalık. Sadece kızım değil, benzer hastalığı olan çocuklara da bu kampanyaya umut olacak.”

KAN HÜCRELERİNİ YOK EDİYOR
“Bu hastalık kan hücrelerini yok ediyor. Kızım lösemi hastası değil. Ancak benzer bir hastalık türü. Bu hastalıkta da tek iyileşme şansı ilik nakli olması. Bunun için Alman Kemik İliği Bankası’nın desteğiyle Pazar günü kampanya yapılacak. Herkesin katılarak destek vermesini istiyoruz.”
Nevin Y., kampanyaya katılamayanların DKMS’nin internet sayfasından kayıt yaparak destek verebileceklerini söyledi.

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