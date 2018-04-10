Dilara sizlerden destek bekliyor
Almanya’nın Lippstadt kentinde yaşayan otoimmun hastası Dilara (10) hayata tutunmak için uygun ilik bekliyor. Alman Kemik İliği Bankası’nın (DKMS) desteği ve Lippstadt Belediye Başkanı Christof Sommer’in himayesi altında pazar günü Turnhalle der Martinsschule’de Dilara için doku tipleme kampanyası düzenlenecek.
DİLARA’nın annesi Nevin Y., kızının rahatsızlığı ve kampanya ile ilgili olarak şu bilgileri verdi:
“Dilara sürekli grip oluyordu. Halsizdi ve iştahı kesildi. Sonra ateşi çıktı. Son dönemde 6 kilo kaybetmişti. Ateşi düşüremeyince doktora götürdüm. Ne yazık ki yapılan tahliller sonucunda kızımın hastalığını öğrendik, şok olduk. Sonra tedaviye başlandı. Ağır ilaçlar kullanıyor. Ailece zor bir süreç yaşıyoruz. Kızımın hayata tutunması için mutlaka uygun ilik bulunması gerekiyor. Bunun için herkesin duyarlı olmasını istiyoruz. Herkesin her an başına gelebilecek ölümcül bir hastalık. Sadece kızım değil, benzer hastalığı olan çocuklara da bu kampanyaya umut olacak.”
KAN HÜCRELERİNİ YOK EDİYOR
“Bu hastalık kan hücrelerini yok ediyor. Kızım lösemi hastası değil. Ancak benzer bir hastalık türü. Bu hastalıkta da tek iyileşme şansı ilik nakli olması. Bunun için Alman Kemik İliği Bankası’nın desteğiyle Pazar günü kampanya yapılacak. Herkesin katılarak destek vermesini istiyoruz.”
Nevin Y., kampanyaya katılamayanların DKMS’nin internet sayfasından kayıt yaparak destek verebileceklerini söyledi.
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