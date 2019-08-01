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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
01.08.2019 - 10:15, Son Güncelleme:

Dikkat! Sıcak hava varis ve pıhtıya yol açıyor

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Dikkat! Sıcak hava varis ve pıhtıya yol açıyor

Kalp ve Damar Cerrahi Uzm. Öğr. Üyesi Dr. Mustafa Göğün Saygın, yaz aylarında artan sıcaklıklarla birlikte ortaya çıkan risktleri anlattı. Sıcak ortamların, varisli damarlarda genişlemeye, damar içi kan akımının yavaşlamasına bunun da pıhtılaşmaya neden olduğunu belirten Dr. Saygın, şunları söyledi:

Dikkat Sıcak hava varis ve pıhtıya yol açıyor“SU kayıpları, özellikle sıcak ve nemli bölgelerde kanın koyulaşmasına, aynı zamanda pıhtıya daha çabuk dönüşmesine yol açar. Genellikle yaz aylarında beyine pıhtı atması, kalp damarlarında pıhtı oluşumu, bacak varis toplardamarlarında pıhtı gelişimi gibi hastalıklar özellikle az hareketli insanlarda ve yaşlılarda çok daha fazla görülür. Tüm bu rahatsızlıklar da felç, kalp krizi, akciğere pıhtı atması ve bacağın pıhtılı şişmesi gibi çok ciddi sonuçlara yol açar. Ancak günümüzdeki teknolojiyle bu hastalıkların tedavileri eskisi gibi zor ve riskli olmuyor. Ameliyatsız tekniklerle, varis ve damar tıkanıklığında hastalarda ağrı sızı oluşturmadan, anesteziye dahi gerek kalmadan bu teknolojilerle 10–15 dakikada tedavi yöntemleri mümkün.”

‘YÜZMELERİNDE SAKINCA YOK’
“Hastaya ayrıntılı analizler yapıldıktan sonra öncelikle renkli doppler ultrasonografi ile inceleme yapılmalı. Tespit edilen toplardamar genişleme veya geri kaçak damar tıkanması noktalarına ameliyatsız tekniklerle damar tıkanıklığı açılma işlemi veya varis kurutma işlemi uygulanırken, en son tıbbi teknik olan PRP/GRP/Kök hücre dolgu tedavisi de uygulanabilir. Bunda amaç, belli oranda Hyaluronik asitte eklenmesi sayesinde kalıcı olarak damar duvarlarına destek sağlanması ve damar çaplarını normal olması gereken ölçüye inmesini sağlamaktır. Aynı zamanda bu kalp ve varis hastalarının yüzmesinde herhangi bir sakınca yok. Kalp ve damar hastaları, özellikle sabah 10.00’dan önce veya akşam 16.00’dan sonra denizi tercih etmeli. Aynı zamanda yaz aylarında vücut su alımının ve tüketilen su miktarının da günde en az 3 litre olması gerekiyor.”

TIP DÜNYASI, TEKNOLOJİYİ GÖRMEZDEN GELEMEZ
“Artık robotların, yazılımların, teknolojilerin ve aynı zamanda insanların ortak çalışması sonucu daha önce tedavisi mümkün olmayan hastalıklara bile çözüm bulunuyor. Tıp dünyası da ilerleyen bu teknolojiyi görmezden gelemez. Gerek cerrahi işlemlerde gerekse tedavi sürecinde ortaya çıkan bu modern tablo, eski teknikleri hayli geride bıraktı.”

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