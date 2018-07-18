Dikkat çekmek için Türk fırınını seçmiş
Almanya’nın Heilbronn kentinde bir Türk’e ait fırına girerek, elindeki kuru sıkı tabancayla tezgahta duran başörtülü kadına altı el ateş eden saldırgan, savunmasıyla herkesi şaşırttı: “Kısa devre reaksiyonu.”
SALI günü saat 10.50’de yaşanan silahlı saldırı yürekleri ağızlara getirdi. NSU’nun cinayet eylemlerini hatırlatan saldırıda bir kişi, kentin tarihi merkezi Böcklingen’de Sinsheimer caddesi üzerinde Türklere ait ‘Stefans Baeckerei’ adlı fırına girerek, elindeki kuru sıkı tabancayla tezgahtaki başörtülü Türk kadına ateş etmeye başladı. Başını kapüşonla kapatan saldırgan, fırında meslek eğitimi yapan tezgahtar kadına çok yakından altı el ateş ettikten sonra, kimse görmeden olay yerinden kaçtı. Neye uğradığını şaşıran ve şoka giren tezgahtar kadın ise hemen polise haber verdi. Fırındaki güvenlik kamerası sayesinde saldırganın kimliği tespit edildi.
POLONYA KÖKENLİ ALMAN
Polonya doğumlu Alman vatandaşı 30 yaşındaki saldırgan, aynı gece 23.00 sıralarında Böckingen’deki bir parkta yakalandı. Poliste herhangi bir sabıkası bulunmayan saldırganın olay sırasında kullandığı kuru sıkı tabancaya ise el konuldu. Gözaltına alınan ve doktor kontrolünden geçirilen saldırgan, polisteki ilk ifadesinde suçunu itiraf etti. Saldırı nedenini ‘kısa devre reaksiyonu’ olarak savunan saldırgan, ani bir kararla bu olayı gerçekleştirdiğini söyledi. İfadesinde, işsiz ve evsiz olduğunu anlatan saldırgan, bu eylemle durumuna dikkat çekmek istediğini, kurbanını ise gelişigüzel seçtiğini, ne başında türban olmasının ne de yabancı olmasının hiçbir rol oynamadığını iddia etti.
Heilbronn polisi, Stuttgart Savcılığının talimatı doğrultusunda özellikle saldırı sebebini ortaya çıkarmak için olayı tüm yönleriyle soruşturmaya devam edeceklerini açıkladı.
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