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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
Celal ÖZCAN
18.07.2018 - 19:08, Son Güncelleme:

Dikkat çekmek için Türk fırınını seçmiş

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Dikkat çekmek için Türk fırınını seçmiş

Almanya’nın Heilbronn kentinde bir Türk’e ait fırına girerek, elindeki kuru sıkı tabancayla tezgahta duran başörtülü kadına altı el ateş eden saldırgan, savunmasıyla herkesi şaşırttı: “Kısa devre reaksiyonu.”

SALI günü saat 10.50’de yaşanan silahlı saldırı yürekleri ağızlara getirdi. NSU’nun cinayet eylemlerini hatırlatan saldırıda bir kişi, kentin tarihi merkezi Böcklingen’de Sinsheimer caddesi üzerinde Türklere ait ‘Stefans Baeckerei’ adlı fırına girerek, elindeki kuru sıkı tabancayla tezgahtaki başörtülü Türk kadına ateş etmeye başladı. Başını kapüşonla kapatan saldırgan, fırında meslek eğitimi yapan tezgahtar kadına çok yakından altı el ateş ettikten sonra, kimse görmeden olay yerinden kaçtı. Neye uğradığını şaşıran ve şoka giren tezgahtar kadın ise hemen polise haber verdi. Fırındaki güvenlik kamerası sayesinde saldırganın kimliği tespit edildi.

POLONYA KÖKENLİ ALMAN
Polonya doğumlu Alman vatandaşı 30 yaşındaki saldırgan, aynı gece 23.00 sıralarında Böckingen’deki bir parkta yakalandı. Poliste herhangi bir sabıkası bulunmayan saldırganın olay sırasında kullandığı kuru sıkı tabancaya ise el konuldu. Gözaltına alınan ve doktor kontrolünden geçirilen saldırgan, polisteki ilk ifadesinde suçunu itiraf etti. Saldırı nedenini ‘kısa devre reaksiyonu’ olarak savunan saldırgan, ani bir kararla bu olayı gerçekleştirdiğini söyledi. İfadesinde, işsiz ve evsiz olduğunu anlatan saldırgan, bu eylemle durumuna dikkat çekmek istediğini, kurbanını ise gelişigüzel seçtiğini, ne başında türban olmasının ne de yabancı olmasının hiçbir rol oynamadığını iddia etti.
Heilbronn polisi, Stuttgart Savcılığının talimatı doğrultusunda özellikle saldırı sebebini ortaya çıkarmak için olayı tüm yönleriyle soruşturmaya devam edeceklerini açıkladı.

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