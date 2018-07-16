Diğer ülkeler de anlamaya başladı
Türkiye’nin Viyana Büyükelçisi Mehmet Ferden Çarıkçı, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadelenin uzun soluklu olacağını, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilmesiyle bu mücadelede etkinliğin artacağını söyledi.
TÜRKİYE’nin Viyana Büyükelçiliği’nde ‘15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ dolayısıyla etkinlik düzenlendi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda daha sonra Kur’an-ı Kerim okundu.
Etkinliğe, Türkiye’nin Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Muhtar Gün ve Türkiye’nin Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Rauf Engin Soysal’ın yanı sıra sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve Türk vatandaşları katıldı.
Büyükelçi Çarıkçı burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü idrak etmek ve iki yıl önce bu uğurda hayatlarını feda eden şehitler ve kahraman gazileri anmak üzere bir araya gelindiğini belirterek, “Bu onurlu mücadelede 251 vatan evladımız şehadete ulaşmış, yaklaşık 2200 kişi de gazilik mertebesine erişmiştir” dedi.
‘İLAVE DELİLLERE ULAŞILDI’
Çarıkçı, hain darbe girişiminin FETÖ tarafından yapıldığına, iki yıllık soruşturmalar sonucunda 15 Temmuz gecesi Akıncı Üssü’nde bulunan Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Hakan Çiçek ve Nurettin Oruç’un askeriye içindeki FETÖ unsurlarını yönlendiren sivil ekibin başı olduklarına ve darbe gecesinde de FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile irtibat halinde bulunduklarına dair ilave delillere ulaşıldığını aktardı.
ByLock başta olmak üzere örgüt üyesi tutukluların itiraflarıyla örgütün darbe girişimine ilişkin önemli bilgilerin tespit edildiğini vurgulayan Çarıkçı, FETÖ’nün yurt dışındaki yapılanmalarına karşı da son iki yılda önemli başarılar elde edildiğini söyledi. Çarıkçı, dünya kamuoyunda FETÖ tehlikesine yönelik farkındalığın artmasının, bu yapının yurt dışındaki unsurlarına karşı yabancı ülke makamları tarafından gerekli idari ve adli tedbirlerin alınmasını kolaylaştırdığını dile getirerek şöyle dedi:
“Zira FETÖ, Türkiye’de izlemiş olduğu stratejiyi mevcut olduğu tüm ülkelerde de kullanmakta, okullar ekseninde kurduğu ağları ekonomik ve siyasi nüfuzunu artırmak için kullanmakta, bu doğrultuda yasa dışı faaliyetler gerçekleştirmekte beis görmemektedir. Tabiatıyla, FETÖ’nün istihbarat faaliyetleri de Türkiye’de olduğu gibi üçüncü ülkelerde de sürmektedir. Yabancı dostlarımız, bu gerçeği anlamalarıyla birlikte FETÖ’ye karşı Türkiye ile iş birliğini derinleştirmeye başlamışlardır.”
HEDEF, ADALETE TESLİM EDİLMELERİDİR
Büyük bölümü Türkiye’den kaçmış olan FETÖ’nün tepe yapılanmasının Türk adaletine teslim edilmesinin Türkiye’nin temel hedefi olduğuna işaret eden Çarıkçı, “Bu mücadele uzun soluklu olacaktır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçilmesiyle etkinliği de şüphesiz artacaktır. Ülkemizde bu mücadelenin devamı için gerekli siyasi irade, milli dayanışma ve birlik mevcuttur. Bu mücadele bir intikam duygusuyla değil, bir adalet duygusuyla yürütülmektedir” ifadelerini kullandı.
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