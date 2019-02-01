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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN
01.02.2019 - 17:36, Son Güncelleme:

Die Welt yazarının, Alice Weidel’le pozu büyük tepki yarattı

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Die Welt yazarının, Alice Weidel’le pozu büyük tepki yarattı

Almanya’da İslam ve çok kültürlülük karşıtı yazılarıyla tanınan Die Welt Gazetesi yazarı Henryk M. Broder’in aşırı sağcı AfD Grup Başkanı Alice Weidel’le sarmaş-dolaş fotoğrafı sosyal medyada deprem etkisi yarattı.

PARLAMENTODA AfD Grup toplantısında demokrasi üzerine bir konuşma yapan Henryk M. Broder’e parti Grup Başkanı Alice Weidel sarılarak fotoğraf çektirdi. Alice Weidel bu fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı ve altına “Henryk M. Broder dün akşam bizde misafir konuşmacıydı. Bu güzel akşam için kendisine teşekkür ediyorum” mesajını düştü. İslam’ı ve çok kültürlülüğü eleştiren yazılarıyla tanınan Alman gazeteci ve yazar Henryk M. Broder’in aşırı sağcı AfD’nin Grup Başkanı Alice Weidel’le sarmaş dolaş fotoğrafı sosyal medyayı salladı.

‘BAĞIMSIZ GAZETECİLİK NEREDE KALDI’
Tepkiler bir gazetecinin hem aşırı sağcı bir partinin keskin konuşmalarıyla tanınan Grup Başkanı’yla hem de bir siyasetçiyle böyle yakın bir fotoğraf çektirmesine yönelikti. Sosyal medyada “Bağımsız gazetecilik nerede kaldı” tepkileri yağması üzerine Henryk M. Broder, yazarı olduğu Die Welt gazetesinin internet sayfasından cevap verdi. Ancak tepkiler dinmeyince, “Tepkilere anlam veremiyorum. Alice Weidel’in ne uyuşturucu ticareti ne de Berlin’deki suç şebekelerini korumaktan bir mahkumiyeti var. Tepkileri saçma buluyorum” dedi. Ama sonunda “Bunun böyle bir tepkiye yol açabileceğini önceden sezemedim. Sarılmaya hayır deseydim, doğru olurdu” dedi.

 

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