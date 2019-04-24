DFB Kupası’nın ilk finalisti RB Leipzig
Deplasmanda Hamburg’u 3-1 yenerek Almanya Futbol Federasyonu (DFB) Kupası’nın ilk finalisti olan RB Leipzig, tarihinde ilk kez kupaya bu kadar yaklaştı. RB Leipzig, 25 Mayıs’ta Berlin’de oynanacak finali kazandığı takdirde DFB Kupası’nı ilk kez müzesine koyacak.
HAMBURG’da 53 bin biletli seyircinin izlediği maçın ilk golünü, 12. dakikada RB Leipzig’in Danimarkalı futbolcusu Poulsen attı. Konuk RB Leipzig, 24. dakikada Jatta’nın golüne engel olamadı ve ilk devre 1-1 berabere bitti. Karşılaşmanın 53. dakikasında Janjicic kendi kalesine gol atınca Hamburg’un direnci kırıldı, oyun disiplininden de uzaklaştı. Maçın kontrolünü eline alan RB Leipzig, 72. dakikada Forsberg ile 3-1 öne geçti ve finale adını yazdırdı. Diğer finalist, Werder Bremen-Bayern Münih arasında bugün saat 20.45’te oynanacak karşılaşmanın ardından belli olacak.
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