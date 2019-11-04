DFB Kupası'nda üçüncü tur heyecanı başlıyor
Alman Futbol Federasyonu DFB Kupası'nda son 16 takım kaldı. Çekilen kurayla 3. tur eşleşmeleri de belli oldu.
Kupanın son sahibi Bayern Münih, Bundesliga ekibi Hoffenheim ile eşleşti. İlk iki turda maçlarını deplasmanda oynayan Bayern Münih, bu kez sahasında çeyrek final vizesi arayacak.
Kupada son 16'ya kalanlar arasında 12 Bundesliga takımı bulunuyor. Diğer dört takımdan ikisi 2. Bundesliga ve ikisi de dördüncü ligde mücadele ediyor.
Kupada sürpriz yapan dördüncü lig temsilcilerinden Verl, sahasında Bundesliga ekibi Union Berlin ile oynayacak.
Saarbrücken ise sahasında 2. Bundesliga temsilcisi Karlsruhe'yi ağırlayacak.
Kupada son sekiz takıma hangi takımların kalacağı 4 ve 5 şubat tarihlerinde oynanacak 3. tur karşılaşmalarıyla netleşecek.
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