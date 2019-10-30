DFB Kupası’nda Saarbrücken sürprizi
Alman Futbol Federasyonu (DFB) Kupası ikinci tur ilk maçlarında sürpriz sonuç çıktı. Dördüncü Lig ekibi Saarbrücken, Bundesliga takımı Köln’ü 3-2 yenerek bir üst tura çıktı.
BAYERN Münih ikinci tur maçında deplasmanda Bochum ile oynadı. 36. dakikada 1-0 yenik duruma düşen son şampiyon B. Münih, 83. ve 89. dakikalarda bulduğu iki golle rakibini yendi. Bu sonuçla Kupa’dan elenmekten son anda kurtuldu. Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim 2. Bundesliga temsilcisi Duisburg karşısında rahat bir maç çıkardı. Rakibini 2-0 yenen Hoffenheim bir üst tura adını yazdırdı. Schalke de 2. Lig’de mücadele eden Bilefeld’i 3-2 yenerek turu geçti.
Leverkusen Bundesliga’dan da rakibi olan Paderborn’u 1-0’lık skorla DFB Kupası’nda saf dışı bıraktı. Stuttgart ile Hamburg arasında oynanan maçı 2-1 kazanan konuk Stuttgart, kupada yoluna devam etti.
Freiburg ile Union Berlin arasında oynanan maçı 3-1 kazanan Union Berlin, deplasmandan mutlu döndü. Darmstadt’ı deplasmanda yenen Karlsruhe de bir üst tura çıktı.
DFB Kupası’nda toplu sonuçlar şöyle:
Saarbrücken – Köln :2-3
Hamburg – Stuttgart: 1-2
Duisburg- Hoffenheim: 0-2
Freiburg – Union Berlin: 1-3
Bochum – B. Münih: 1-2
Leverkusen – Paderborn: 0-1
Bielefeld – Schalke: 2-3
Darmstadt – Karlsruhe: 0-1
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle