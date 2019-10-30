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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI, BERLİN / Fotoğrafla: dpa
30.10.2019 - 10:49, Son Güncelleme:

DFB Kupası’nda Saarbrücken sürprizi

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DFB Kupası’nda Saarbrücken sürprizi

Alman Futbol Federasyonu (DFB) Kupası ikinci tur ilk maçlarında sürpriz sonuç çıktı. Dördüncü Lig ekibi Saarbrücken, Bundesliga takımı Köln’ü 3-2 yenerek bir üst tura çıktı.

DFB Kupası’nda Saarbrücken sürprizi
BAYERN Münih ikinci tur maçında deplasmanda Bochum ile oynadı. 36. dakikada 1-0 yenik duruma düşen son şampiyon B. Münih, 83. ve 89. dakikalarda bulduğu iki golle rakibini yendi. Bu sonuçla Kupa’dan elenmekten son anda kurtuldu. Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim 2. Bundesliga temsilcisi Duisburg karşısında rahat bir maç çıkardı. Rakibini 2-0 yenen Hoffenheim bir üst tura adını yazdırdı. Schalke de 2. Lig’de mücadele eden Bilefeld’i 3-2 yenerek turu geçti.
Leverkusen Bundesliga’dan da rakibi olan Paderborn’u 1-0’lık skorla DFB Kupası’nda saf dışı bıraktı. Stuttgart ile Hamburg arasında oynanan maçı 2-1 kazanan konuk Stuttgart, kupada yoluna devam etti.

Freiburg ile Union Berlin arasında oynanan maçı 3-1 kazanan Union Berlin, deplasmandan mutlu döndü. Darmstadt’ı deplasmanda yenen Karlsruhe de bir üst tura çıktı.

DFB Kupası’nda toplu sonuçlar şöyle:

SaarbrückenKöln :2-3
Hamburg – Stuttgart: 1-2
Duisburg- Hoffenheim: 0-2
Freiburg – Union Berlin: 1-3
Bochum – B. Münih: 1-2
Leverkusen – Paderborn: 0-1
Bielefeld – Schalke: 2-3
Darmstadt – Karlsruhe: 0-1

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