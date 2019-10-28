DFB Kupası'nda ikinci tur heyecanı başlıyor
Alman Futbol Federasyonu (DFB) Kupası'nda ikinci tur maçları yarın ve çarşamba akşamı oynanacak.
Son kupa şampiyonu Bayern Münih'in rakibi 2.Bundesliga ekibi Bochum.
Bayern Münih ile Bochum arasındaki karşılaşma salı akşamı saat 20.00'de Bochum kentinde oynanacak.
Kupanın en çekişmeli maçı ise Dortmund ile M'Gladbach arasında geçmesi bekleniyor. Kupanın iddialı ismi Dortmund, ikinci tur maçında sahasında Bundesliga lideri Gladbach'ı ağırlayacak.
Kupanın 3. ayak maçları 4-5 Şubat'ta, çeyrek final karşılaşmaları da 3-4 Mart tarihinde oynanacak.
21-22 Nisan'da yarı final karşılaşmalarının galipleri Berlin'de 23 Mayıs'ta finalde karşı karşıya gelecek. oynanacak.
Kupanın maç programı şöyle:
YARIN
Duisburg - Hoffenheim (18.30)
Hamburg - Stuttgart (18.30)
Saarbrücken - Köln (18.30)
Freiburg - Union Berlin (18.30)
Bochum - B. Münih (20.00)
Darmstadt - Karlsruher (20.45)
Leverkusen - Paderborn (20.45)
Bielefeld - Schalke (20.45)
ÇARŞAMBA
Kaiserslautern - Nürnberg (18,30)
Verl - Holstein Kiel (18.30)
Wolfsburg - RB Leipzig (18.30)
Werder Bremen - Heidenheim (18.30)
Düsseldorf - E. Aue (20.45)
Dortmund - Mönchengladbach (20.45)
Hertha Berlin - Dresden (20.45)
St. Pauli - Frankfurt (20.45)
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