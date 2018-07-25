Devletlerin ilişkisini bir yana koyalım
Belçika’nın Flaman bölgesi Sosyalist Parti milletvekili Güler Turan, Eskişehir’in Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç’ı ziyaret etti.
ZİYARETE ilişkin değerlendirmelerde bulunan Güler Turan, “Eskişehir’e bir takım ziyaretler için geldik. Tepebaşı’nda yaşayan vatandaşların da mutlulukla Ahmet başkanın arkasında durduğunu görüyoruz, kendisini başarılı çalışmalarından dolayı tebrik ettim. Tepebaşı’nı zevkle gezdik. Ben de hem milletvekili hem de yerel meclis üyesiyim. Belediyecilik gerçekten insanlara çok yakın bir siyaset. Ahmet Başkan’ı bu anlamda da çok takdir ediyorum. Devletlerarası ilişkileri bir tarafa koyalım, şehirler ve belediyeler arasındaki ilişkiler çok önemlidir” dedi.
‘BELÇİKALI TÜRKLER ÇOK BAŞARILI’
Başkan Ataç ise Güler Turan’ı misafir ettiği için memnun olduğunu kaydederek, şöyle konuştu:
“Belçika’da Türk vatandaşları siyasi anlamda çok başarılı. Belediye başkanları, başkan yardımcıları, milletvekilleri çok sayıda var. Belçika’yı ziyaret ettiğimizde de sağ olsunlar bizlere sahip çıkıyor ve ağırlıyorlar. Sayın milletvekilimizi de takip ediyorum, çok başarılı bir siyasetçi. Kadın olma özelliklerinden de kaynaklı olarak iyi işler yapıyor.”
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