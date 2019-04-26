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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN
26.04.2019 - 12:36, Son Güncelleme:

Devlerin finali olacak

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Devlerin finali olacak

DFB Kupası finalini B. Münih ile RB Leipzig oynayacak. 23 kez finale kalan B. Münih 18 kez kupayı müzesine götürdü. Şimdiye kadar hiç kupa kazanmayan RB Leipzg ise bir ilki gerçekleştirme peşinde.

ALMANYA Futbol Federasyonu (DFB) Kupası'nda finalistler belli oldu. Kupanın finalini lig lideri B. Münih ile üçüncüsü RB Leipzig oynayacak. Final 25 Mayıs'ta Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Şimdiye kadar 23 kez finale yükselen B. Münih, 18 kez kupanın sahibi olmuştu. Diğer finalist RB Leipzig ise daha önce hiç kupayı kazanma başarısı gösteremedi. Finali kazanması durumunda RB Leipzig ilk kez kupayı müzesine götürmüş olacak.

MÜLLER 10. KEZ OYNAYACAK
B. Münih çekişmeli geçen yarı final maçında Werder Bremen'i 3-2 yendi. B. Münih'in finale çıkmasıyla Thomas Müller 10. kez final oynama şansı yakaladı. B. Münih Teknik Direktörü Niko Kovaç ise çalıştırdığı takımları üç yıldır üst üste finale çıkarmayı başardı. Kovaç, 2017 ile 2018 yıllarında Frankfurt'u kupa finaline taşımıştı. Geçen yıl da teknik direktörlük kariyerinde Frankfurt ile ilk kez DFB Kupası'nı kazanan Kovaç, ikinci kez kupayı kaldırma fırsatı elde etti.

RB Leipzig ise daha önce Hamburg'u 3-1 yenerek adını finale yazdırmıştı. İki finalist gelecek sezon büyük bir sürpriz olmazsa Almanya'yı Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek. Bu durumda sezonun yedinci bitiren takım Avrupa Ligi'ne katılabilme hakkı elde edecek. Almanya, Şampiyonlar Ligi'ne dört takım gönderiyor. Avrupa Ligi'ne ise üç takım ile temsil ediliyor. DFB kuralları gereği ligi beşinci ve altıncı sırada tamamlayan ekipler ile kupayı kazanan veya kupa finali oynayan takım Avrupa Ligi'ne doğrudan katılabiliyor.

Avrupa Ligi'ne katılma mücadelesi veren Wolfsburg, Leverkusen, Werder Bremen, Hoffenheim ve Mönchengladbach sezonun bitimine dört hafta kala kıyasıya mücadeleye girecek. Bu takımlar arasında sezonu beşinci, altıncı ve yedinci bitirenler Avrupa Ligi'nde mücadele hakkı elde edecek.

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