‘Devasa bir kimlik bırakıp gitti’

KELAMİ Dedezade için Londra’nın kuzeyinde Palmers Green Camisi’nde salı günü cenaze töreni düzenlendi. Cenaze töreninde Dedezade’nin eşi Füsun Dedezade, çocukları Esat- Alpay Dedezade, merhumun kız kardeşleri Serin Kelami, Pelin Değirmencioğlu ve oğlu Esat Değirmencioğlu, Londra Büyükelçisi Abdurrahman Bilgiç, Başkonsolos Çınar Ergin, KKTC Londra Konsolosu Ülkü Alemdar, Türkiye’nin Eğitim Müşaviri Hasan Ünsal, North Middlesex Üniversitesi Öğretim Üyesi Andy Maher, okul yöneticileri, Eğitim Konsorsiyumu görevlileri, öğretmenler, dernek temsilcileri, iş adamları ve öğrenciler katıldı.

Dedezade’nin akademisyen meslektaşı Maher, North Middlesex Üniversitesi Eğitim Başkanı Dr. Debbie Jack’ın mesajını okudu.

Büyükelçi Abdurrahman Bilgiç, Andy Maher, KKTC Konsolosu Alemdar ve

cenaze namazını kıldıran Süleymaniye Camisi imamı Burhan Aygün, merhum eğitimci Ali Rıza Değirmencioğlu ile birlikte uzun yıllar İngiltere Türk Aile Birliği Türk Okulu’nun yöneticiliğini yapan ve İngiltere Türk Dili, Kültürü ve Eğitim Konsorsiyumu’nun kuruluşundan da görev üstlenen Kelami Dedezade’den övgü dolu sözlerle bahsetti.

TÜRK TOPLUMUNU BİR KAYBIDIR

Süleymaniye imamı Burhan Aygün: “Bugün resmi ve sivil hepimiz buradayız. Çünkü önümüzde bulunan değerli insanımız resmi olarak da sivil olarak da her manada bizi en güzel şekilde temsil eden birisiydi. Devasa bir kimlik bırakarak gidiyor, arkasından. Bu nedenle hepimiz buradayız. Saygıyla önünde eğiliyoruz. Dua ediyoruz. Kayıp sadece Dedezade Ailesi’nin değil, bütün toplumundur. Milletimizin, devletimizin, bütün temsilcilerin bugün burada olması bize aynı zamanda bu duyguyu da veriyor. Kendilerine gerçekten teşekkür etmekten aciziz. Sağ olsunlar var olsunlar.”

TOPLUMA ADANAN BİR ÖMÜR

KKTC Konsolosu Ülkü Alemdar: “KKTC Londra Temsilciliği olarak, bizler de, toplumuna büyük hizmetleri geçen, herkes tarafından çok sevilen ve özellikle eğitim camiasında kalıcı etki bırakan Kelami Dedezade’yi kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz. Benim de şahsen tanıdığım merhum; bilgili, yapıcı, yardımsever, pozitif kişiliği ve her daim güler yüzüyle tipik bir Kıbrıs Türk insanı profiliydi. Biraz daha yakından tanıdığınızda ise tam bir ‘görev insanı’ ve ‘adanmışlık örneği’ olduğunu hemen anlıyordunuz. Kendisini, İngiltere Türk toplumuna adamıştı. Yurtdışında yaşayan Türk çocuklarının başarılarının ve uyumunun artmasına olan ‘adanmışlık’ derecesindeki tutkusu, heyecanı, coşkusu ve azmi, tüm meslek hayatına ve yaşamına yansımıştı. Öyle ki, çocuklarımızın anadillerini öğrenmesinin yanı sıra, Türkçe’nin (İngiltere’de) daha da yaygınlaşması için sadece eğitim düzeyinde değil, birçok sosyal girişimde de öncülük yapmıştı. Kurucularından biri olduğu Londra Türk Radyosu’na 21 yıl emek vermesi, Türk diline ve kültürüne ne kadar önem verdiğinin göstergelerinden sadece biridir.”

AVRUPALI TÜRKLERE IŞIK TUTTU

Büyükelçi Abdurrahman Bilgiç: “İngiltere Türk toplumuna eşsiz hizmetlerde bulunmuş, hayatının önemli bir bölümünü bu ülkede Türk dilinin hak ettiği yere gelmesine adamış çok değerli bir eğitim gönüllüsü olan Sayın Kelami Dedezade hocamızı ebediyete uğurlamak üzere toplanmış bulunuyoruz. İnsanlar fani olsa da arkalarında bıraktıkları eserler bazı kişilerin ebediyen hatırlanmasına vesile olmaktadır. Kelami hocamız da Türk toplumu ve Türk Dili için yaptıklarıyla bu topraklarda nesiller boyunca hayırlara yad edilecektir. Kelami hocamızın ana dilin, entegrasyon ve akademik başarı bakımından önemini vurgulayan çalışmaları, İngiltere’deki Türk toplumu haricinde Avrupa’nın farklı ülkelerinde yaşayan vatandaşlarımız ve soydaşlarımıza da ışık tutmuştur. Kelami hocamızın en büyük emanetlerinden biri olan ve bugün İngiltere’deki yavrularımızın Türk dili ve kültürü bakımından donanımlı bireyler olarak yetişmesi için önemli bir görevi üstlenen Eğitim Konsorsiyomu’na güçlü bir şekilde sahip çıkarak Kelami hocamıza da vefa borcumuzu en iyi şekilde ödeyebileceğimize inanıyorum. Acımız ve üzüntümüz büyük.”

PROJELERİ MAURİTİUS’A KADAR GİTTİ

Middlesex Üniversitesi akademisyenlerinden Andy Maher ise cenazeye katılamayan Middlesex Üniversitesi Eğitim Başkanı Dr. Debbie Jack’ın gönderdiği mesajı okudu.

Dr. Jack mesajında, üzücü haberi pazar günü aldığını, anında bölüm görevlileri ile paylaştığını ve dakikalar içinde çok duygulu mesajlar alındığını söyledi. Jack, Dedezade’nin tüm eğitim görevlileri tarafından sevilip sayılan bir kişi olmasının yanı sıra, projeleri nedeniyle onunla bizzat tanışma fırsatı olmayan Hint Okyanusu’nda yer alan ada ülkesi

Mauritius’daki eğitmenlerin bile Dedezade’den ne kadar etkilendiklerini dile getirdi.

Maher konuşmasında, Middlesex Üniversitesi’nde ‘iki dil’ denildiğinde herkesin aklına gelen ilk ismin ‘Kelami Dedezade’ olduğunu söyledi. Dedezade, bütün meslek hayatı boyunca iki dilliliğin verdiği avantajları ve başarıya katkısını savunmuştu.

KONSORSİYUM BAŞKANI SÖZ VERDİ

Eğitim Konsorsiyumu yeni başkanı Nuriye Mertcan da ‘Başkan’ olarak ilk görevinin önce öğretmeni olarak tanıyıp sonra da meslektaş olarak çalışma fırsatını bulduğu Dedezade’nin cenazesinde söz almanın verdiği derin üzüntüyü belirtti. Mertcan, Konsorsiyum’un tüm öğretmenler, okul başkanları ve sayısız eğitim gönüllüleri ile onun anısına yakışır bir şekilde, Türkçeyi yaşatacak ve de İngiliz eğitim sisteminde başarı artıracak adımlar atılacağı sözü verdi.

Radyo program yapımcısı ve yazar Ertuğrul Türkbileği son konuşmacı oldu.

Kılınan cenaze namazının ardından merhumun naaşı dualarla Barnet bölgesindeki Trent Park Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Kelami Ddezade’nin oğlu Esat Dedezade, eşi Füsun Dedezade, oğlu Alpay Dedezade, kardeşi Pelin Değirmencioğlu, yeğeni Esat Değirmencioğlu ve kardeşi Serin Kelami (soldan sağa).