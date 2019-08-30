Dev top yine yaraladı: Belediye başkanını çitlere fırlattı
Madrid’de düzenlenen Boloencierro Festivali’ne katılan Mataelpino Belediye Başkanı Javier de los Nietos, dev topun çarpması sonucu çitlere savrularak yaralandı.
İSPANYA’nın başkenti Madrid’in Mataelpino kasabasında düzenlenen geleneksel Boloencierro Festivali, dev bir toptan kaçmaya çalışan insanların katılımıyla gerçekleştirildi. Geçen seneki festivalde 2 kişinin ağır yaralanması sonucu festivale katılanlara kask takma zorunluluğu getirilmiş ve topun kilosu 200 kilodan 30 kiloya indirilmişti.
DİRSEĞİNE DİKİŞ ATILDI
Festivali izleyen bir katılımcının çektiği görüntülere göre, beyaz dev bir top yuvarlanarak belediye başkanına çarpıyor ve başkanı çitlere doğru fırlatıyor. Hemen hastaneye kaldırılan başkanın dirseğinde kanama olduğu ve dikiş atıldığı öğrenildi. Kazanın ardından yerel basına konuşan belediye başkanı, topun ağırlığının azaltılmasına rağmen kaza yaşanabildiğini söylerken, kask kullanımının önemine dikkat çekti.
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