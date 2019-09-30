Dev heyecanda ikinci hafta başlıyor
Almanya’nın dört takımla temsil edildiği Devler Ligi’nde grup eleme maçlarının ikincileri, salı ve çarşamba akşamları oynanıyor. Salı akşamı Bayern Münih, Tottenham ile Leverkusen ise Juventus’la karşı karşıya geliyor. Çarşamba akşamı ise Dortmund, S. Prag’la, RB Leipzig de Zenit’le kozlarını paylaşıyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ikinci hafta heyecanı başlıyor. Almanya'nın dört takımla temsil edildiği Devler Ligi B Grubu'nda ilk maçını kazanan ve üç puanla lider olan Bayern Münih, ikinci maçta İngiliz temsilcisi Tottenham ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. İki takım arasındaki maç saat 21.00'de başlayacak. Salı akşamı Leverkusen ise İtalya'da Juventus ile oynayacak. İlk maçını kaybeden Leverkusen ile gruptaki ilk karşılaşmasında bir puan alan Juventus'un maçı da saat 21.00’de başlayacak.
DORTMUND, PRAG DEPLASMANINDA
Almanya'nın diğer iki temsilcisi Dortmund ile RB Leipzig ise gruplarındaki ikinci karşılaşmalarını çarşamba akşamı oynayacak. İlk maçta Benfika'yı deplasmanda yenen G Grubu lideri RB Leipzig, sahasında Zenit'i ağırlıyor. F Grubu'nda mücadele eden Dortmund ise S. Prag ile deplasmanda oynayacak. Dortmund ilk maçında sahasında Barcelona ile 0-0 berabere kalmıştı. Her iki maçın başlama saati de 21.00.
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