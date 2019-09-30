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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN
30.09.2019 - 14:53, Son Güncelleme:

Dev heyecanda ikinci hafta başlıyor

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Dev heyecanda ikinci hafta başlıyor

Almanya’nın dört takımla temsil edildiği Devler Ligi’nde grup eleme maçlarının ikincileri, salı ve çarşamba akşamları oynanıyor. Salı akşamı Bayern Münih, Tottenham ile Leverkusen ise Juventus’la karşı karşıya geliyor. Çarşamba akşamı ise Dortmund, S. Prag’la, RB Leipzig de Zenit’le kozlarını paylaşıyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ikinci hafta heyecanı başlıyor. Almanya'nın dört takımla temsil edildiği Devler Ligi B Grubu'nda ilk maçını kazanan ve üç puanla lider olan Bayern Münih, ikinci maçta İngiliz temsilcisi Tottenham ile deplasmanda karşı karşıya geliyor. İki takım arasındaki maç saat 21.00'de başlayacak. Salı akşamı Leverkusen ise İtalya'da Juventus ile oynayacak. İlk maçını kaybeden Leverkusen ile gruptaki ilk karşılaşmasında bir puan alan Juventus'un maçı da saat 21.00’de başlayacak.

DORTMUND, PRAG DEPLASMANINDA
Almanya'nın diğer iki temsilcisi Dortmund ile RB Leipzig ise gruplarındaki ikinci karşılaşmalarını çarşamba akşamı oynayacak. İlk maçta Benfika'yı deplasmanda yenen G Grubu lideri RB Leipzig, sahasında Zenit'i ağırlıyor. F Grubu'nda mücadele eden Dortmund ise S. Prag ile deplasmanda oynayacak. Dortmund ilk maçında sahasında Barcelona ile 0-0 berabere kalmıştı. Her iki maçın başlama saati de 21.00.

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