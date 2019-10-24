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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN
24.10.2019 - 14:12, Son Güncelleme:

Dev derbi cumartesi günü oynanacak

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Dev derbi cumartesi günü oynanacak

Ezeli rakip Dortmund ile Schalke maçı için nefesler tutuldu. Geri sayım başladı. Almanya'da yılın derbisi cumartesi günü saat 15.30'da başlıyor. İki asra sığan mücadelede bu kez takımlar neredeyse aynı güçte ve aynı göz hizasındalar. Her zaman üç puandan öte anlam taşıyan iki takımın maçının sonucu yine büyük merakla bekleniyor.

ALMANYA'da hiçbir derbi Dortmund ile Schalke maçı kadar ilgi ve merak uyandırmaz. 20. yüzyılda başlayan iki takım arasındaki mücadele ve rekabet, 21. asra kadar taşındı. İki takımın mücadelesi sadece 2. Dünya Savaşı sırasında kesintiye uğradı. Ruhr Havazası'nde çok sayıda futbol takımı bulunuyor. Her takımın bir diğeriyle yaptığı mücadele derbi olarak anılıyor. Dortmund ile Schalke rekabeti Bundesliga taşıdı. Çok sayıdaki derbiden esinlenerek iki takımın mücadelesi uzun süreden beri 'Binlerin Derbisi' olarak da anılıyor. İki takım şimdi Bundesliga'da 95. randevuda buluşuyor. Schalke'nin sahasında oynanacak karşılaşma cumartesi saat 15.30'da start alacak.

Dev derbi cumartesi günü oynanacak

EŞİT GÜÇTELER
Geçmiş yıllarda ya Schake çok güçlü, Dortmund zayıftı. Ya da tersi durum geçerliydi. Ancak bu sezon takımların gücü de puanı da takım kadrosunda yer alan futbolcuların yeteneği de birbirine çok yakın. Dortmund 15 puana sahip. 4. sırada yer alıyor. 7. sıradaki Schalke'nin ise 14 puanı bulunuyor. Bu maçta galip gelen sadece üç puan almayacak. İtibar da kazanacak, hanesine derbi zaferi de yazacak. Ayrıca bir de ligde teorik olarak liderlik koltuğuna oturabilecek. Yani maçı kazanan keyfini çıkarak.

Dev derbi cumartesi günü oynanacak

ÜÇ İSİM FORMA BEKLİYOR
Evsahibi takımın güçlü yanı defansı. Uyumlu dört isimden oluşan defansın önünde Suat Serdar da kusursuz oynuyor. Hal böyle olunca da rakiplerine bu sezon çok az açık verdiler. Buna karşılık konuk takımın en etkili silahları hücum hattında yer alıyor. Hızlı ve gol yollarında becerikli isimler var. Schalke'de Suat Serdar, Ozan Kabak ve Ahmed Kutucu derbide forma bekliyor. Doortmund'da bu sezon Türk kökenli futbolcu bulunmuyor. İki takım Bundesliga'da şimdiye kadar 94 kez karşılaştı. Birbirlerine bariz bir üstünlükleri yok. Dortmund 33 kez galip gelirken, Schalke de 32 karşılaşmada sahadan zaferle ayrıldı. 29 maçta ise berabere sonuçlandı.

Dev derbi cumartesi günü oynanacak
BAYERN ÇÖMEZLE OYNUYOR
Ligin 9. haftasının açılış maçında Mainz ile Köln oynuyor. Mainz'daki karşılaşma yarın akşaml saat 20.30'da başlıyor. Cumartesi günü derbiyle birlikte altı karşılaşma oynanacak. Bayern Münih, tarihinde ilk kez Bundesliga'da mücadele eden Union Berlin'i ağırlıyor. Geçen hafta sürpriz şekilde Augsburg karşısında iki puan bırakan B. Münih, seyircisinin önünde ligin acemisini farklı yenmenin planlarını yapıyor. Evsahibi takımda golcü Lewandowski çok formda. Pazar günü ise Avrupa Ligi'nde oynayan takımlar maçlarını yapacak. Wolfsburg sahasında Augsburg ile karşı karşıya geliyor.

Haftanın kapanış karşılaşmasında ise Avrupa Ligi maçları oynayan Gladbach ile Frankfurt birbirine rakip olacak.

9. haftanın maç programı şöyle:

YARIN 
Mainz - Köln (20.30)

CUMARTESİ
B. Münih - Union Berlin (15.30)
Hertha Berlin - Hoffenheim (15.30)
Schalke - Dortmund (15.30)
Paderborn - Düsseldorf (15.30)
Freiburg - RB Leipzig (15.30)
Leverkusen - W. Bremen (18.30)

PAZAR
Wolfsburg - Augsburg (15.30)
Gladbach - Frankfurt (18.00)

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