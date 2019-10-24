Dev derbi cumartesi günü oynanacak

ALMANYA'da hiçbir derbi Dortmund ile Schalke maçı kadar ilgi ve merak uyandırmaz. 20. yüzyılda başlayan iki takım arasındaki mücadele ve rekabet, 21. asra kadar taşındı. İki takımın mücadelesi sadece 2. Dünya Savaşı sırasında kesintiye uğradı. Ruhr Havazası'nde çok sayıda futbol takımı bulunuyor. Her takımın bir diğeriyle yaptığı mücadele derbi olarak anılıyor. Dortmund ile Schalke rekabeti Bundesliga taşıdı. Çok sayıdaki derbiden esinlenerek iki takımın mücadelesi uzun süreden beri 'Binlerin Derbisi' olarak da anılıyor. İki takım şimdi Bundesliga'da 95. randevuda buluşuyor. Schalke'nin sahasında oynanacak karşılaşma cumartesi saat 15.30'da start alacak.





EŞİT GÜÇTELER

Geçmiş yıllarda ya Schake çok güçlü, Dortmund zayıftı. Ya da tersi durum geçerliydi. Ancak bu sezon takımların gücü de puanı da takım kadrosunda yer alan futbolcuların yeteneği de birbirine çok yakın. Dortmund 15 puana sahip. 4. sırada yer alıyor. 7. sıradaki Schalke'nin ise 14 puanı bulunuyor. Bu maçta galip gelen sadece üç puan almayacak. İtibar da kazanacak, hanesine derbi zaferi de yazacak. Ayrıca bir de ligde teorik olarak liderlik koltuğuna oturabilecek. Yani maçı kazanan keyfini çıkarak.





ÜÇ İSİM FORMA BEKLİYOR

Evsahibi takımın güçlü yanı defansı. Uyumlu dört isimden oluşan defansın önünde Suat Serdar da kusursuz oynuyor. Hal böyle olunca da rakiplerine bu sezon çok az açık verdiler. Buna karşılık konuk takımın en etkili silahları hücum hattında yer alıyor. Hızlı ve gol yollarında becerikli isimler var. Schalke'de Suat Serdar, Ozan Kabak ve Ahmed Kutucu derbide forma bekliyor. Doortmund'da bu sezon Türk kökenli futbolcu bulunmuyor. İki takım Bundesliga'da şimdiye kadar 94 kez karşılaştı. Birbirlerine bariz bir üstünlükleri yok. Dortmund 33 kez galip gelirken, Schalke de 32 karşılaşmada sahadan zaferle ayrıldı. 29 maçta ise berabere sonuçlandı. BAYERN ÇÖMEZLE OYNUYOR

Ligin 9. haftasının açılış maçında Mainz ile Köln oynuyor. Mainz'daki karşılaşma yarın akşaml saat 20.30'da başlıyor. Cumartesi günü derbiyle birlikte altı karşılaşma oynanacak. Bayern Münih, tarihinde ilk kez Bundesliga'da mücadele eden Union Berlin'i ağırlıyor. Geçen hafta sürpriz şekilde Augsburg karşısında iki puan bırakan B. Münih, seyircisinin önünde ligin acemisini farklı yenmenin planlarını yapıyor. Evsahibi takımda golcü Lewandowski çok formda. Pazar günü ise Avrupa Ligi'nde oynayan takımlar maçlarını yapacak. Wolfsburg sahasında Augsburg ile karşı karşıya geliyor.

Haftanın kapanış karşılaşmasında ise Avrupa Ligi maçları oynayan Gladbach ile Frankfurt birbirine rakip olacak.

9. haftanın maç programı şöyle:

YARIN

Mainz - Köln (20.30)

CUMARTESİ

B. Münih - Union Berlin (15.30)

Hertha Berlin - Hoffenheim (15.30)

Schalke - Dortmund (15.30)

Paderborn - Düsseldorf (15.30)

Freiburg - RB Leipzig (15.30)

Leverkusen - W. Bremen (18.30)

PAZAR

Wolfsburg - Augsburg (15.30)

Gladbach - Frankfurt (18.00)