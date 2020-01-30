BERLİN / Fotoğraf: dpa
Haber Giriş: 30.01.2020 - 11:42,
Deutsche Bank’ın zararı 5.7 milyar Euro
Almanya’nın en önemli finans kuruluşu Deutsche Bank, 2019 yılını 5.7 milyar Euro zararla kapattı. Bankanın zararının yeniden yapılanma faaliyetlerinden kaynaklandığı belirtildi.
DEUTSCHE Bank, 2018 yılını da zararla kapatmıştı. Ancak geçen yılki zararı bir önceki yıldan 52 milyon Euro daha fazla olarak gerçekleşti. Bankanın yıllık geliri de düştü. 2019’da yüzde 8 oranında gelir kaybına uğrayan banka, yılı 23 milyar 200 milyon Euro gelirle kapattı. Yeni yapılanma çerçevesinde banka 18 bin çalışanı yıl sonuna kadar işten çıkarmak istiyor.
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