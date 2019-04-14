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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
İHA / Fotoğraflar: dpa
14.04.2019 - 11:47, Son Güncelleme:

Deutsche Bank çalışanları Commerzbank’ı istemiyor

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Deutsche Bank çalışanları Commerzbank’ı istemiyor

Almanya’nın iki büyük bankası Deutsche Bank ve Commerzbank’ın birleşme planına ilişkin yapılan bir ankete göre Deutsche Bank çalışanları, Commerzbank ile birleşmeyi istemiyor.

ALMANYA’nın en büyük iki dev bankası Deutsche Bank ve Commerzbank, birleşmek görüşmelerine devam ederken Deutsche Bank çalışanları arasında yapılan bir anket, çalışanların yüzde 69’unun bu birleşmeyi istemediğini ortaya çıkardı.
Ankete göre birleşme halinde üç yıl içerisinde işlerini kaybedeceklerine inanan Deutsche Bank çalışanlarının oranı yüzde 83 olurken, birleşme nedeniyle 30 bin çalışanın işini kaybedeceği tahmin ediliyor. Deutsche Bank, yıl sonuna kadar 98 bine yakın olan çalışan sayısını 90 binin altına düşürmeyi hedefliyor.

Deutsche Bank çalışanları Commerzbank’ı istemiyor

ÖNCE POSTBANK UYUMU SAĞLANMALI
Deutsche Bank Denetleme Kurulu Başkanı Paul Achleitner, iki bankanın birleşmesiyle ilgili Deutsche Bank Yönetim Kurulu Başkanı Christian Sewing için hazırladığı raporda geçtiğimiz yıl satın alınan Postbank’ın Deutsche Bank’a uyumunun henüz gerçekleşmediğini, öncelikle bu iki bankanın uyumunun sağlanması gerektiğini ifade etti.
Deutsche Bank’ın Commerzbank’ı satın almasının ekonomik olarak isabetli bir karar olmasına rağmen uygulamada başarılı bir birleşmenin olmayacağı belirtiliyor.

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