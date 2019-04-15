Deutsche Bank ABD’deki yatırım bölümünü küçültüyor
Almanya merkezli yatırım bankası Deutsche Bank üst yönetimi, kârlı olmadığını düşündükleri ABD’deki yatırım bölümünü küçültme kararı aldı.
FINANCIAL Times’ın haberine göre, Deutsche Bank’ın adı açıklanmayan bir yöneticisi, “Yönetimsel beklentilerimizi yaklaşık iki yıl önce belirlemiştik ve hâlâ aynı görüşe sahibiz” dedi ve bankanın Commerzbank’la olası birleşmesinin bu kararı etkilemeyeceğini açıkladı. Bunun yanında Deutsche Bank yatırım bankacılığı bölümünde küçülme işlemlerinin başladığı, bankanın borç düzeyini yüzde 13 düzeyine çekildiğini ve çalışan sayısının yüzde 7.0 azaltıldığı açıklandı.
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