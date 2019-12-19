Deutsche Bank 6 bin çalışanıyla yollarını ayıracak

ALMANYA’nın en büyük bankası olan Deutsche Bank’ın tasarruf tedbirleri kapsamında aldığı kararını gelecek yıl bahar aylarında hayata geçireceği tahmin ediliyor. Basında yer alan haberlere göre birkaç yıl içinde toplam 6 bin çalışanın işine son vermeyi planlayan banka yönetimi, geçen yaz yaptığı açıklamada dünya genelinde çalışan sayısını azaltacağını duyurmuştu.

TOPLAMDA 18 BİN KİŞİYİ ÇIKARACAK

2022 yılına kadar dünya genelinde 18 bin kişiyi işten çıkarmayı hedefleyen banka, çalışan sayısını 74 bine düşürmek istiyor. İşten çıkarmalardan Almanya’da görevli banka çalışanları da olumsuz etkilenecek.