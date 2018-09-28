‘Ders saatinde cumaya giden öğrenciyi polise bildirin’
Almanya’nın Federal Bilim Bakanı CDU’lu Anja Karliczek, ders saatinde cuma namazına giden öğrencilerin polise bildirilmesini istedi.
BILD gazetesine konuşan Bakan Karliczek, “Bizim okul zorunluluğumuz var. Bu zorunluluğu uygulamak zorundayız. Öğretmenler polise telefon etmek zorunda” dedi.
Bakan, okullarda dijitale yatırım yapacaklarını belirtirken, eyaletlere dijital yatırımı için 5 milyar euro vereceklerini de belirtti. Bakan, bu konuda şunları söyledi:
“Okullarda dijitali artıracağız. Eyalet yönetimlerinden okul yetkilileriyle ortak çalışmalarını bekliyoruz. Dijitalleşmeyi hızla gerçekleştireceğiz. Bütçe fazla veriyor. Sadece federal değil eyalet ve belediye bütçeleri de fazla veriyor. Para sıkıntımız yok. Sıkıntı yerel yönetimlerin uygulamada başarılı olamamaları.”
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