Depresyonun Avrupa’ya maliyeti 113 milyar euro

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAvrupa HaberleriDepresyonun Avrupa’ya maliyeti 113 milyar euro
GeriAvrupa Depresyonun Avrupa’ya maliyeti 113 milyar euro
Paylaş
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber:

Avrupa
AA
28.04.2018 - 13:12, Son Güncelleme:

Depresyonun Avrupa’ya maliyeti 113 milyar euro

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Depresyonun Avrupa’ya maliyeti 113 milyar euro

İngiliz Psikofarmakoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Allan Young, depresyon rahatsızlığının yarattığı maliyetin Avrupa’da yıllık 113 milyar dolar düzeyinde olduğunu söyledi.

10. Uluslararası Psikofarmakoloji Kongresi ve 6. Uluslararası Çocuk ve Ergen Psikofarmakolojisi Sempozyumu dolayısıyla Antalya’da bulunan İngiliz Psikofarmakoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Allan Young, depresyon konusunda on yıllardır çalışmalar yapıldığını ve birtakım önemli bulgular elde edildiğini anlattı. Bir insanın yaşam süresi içerisinde herhangi bir mental bozukluktan muzdarip olma riskinin yüzde 25 olduğuna işaret eden Young, şunları söyledi: “Yüzde 25 çok ciddi bir oran ve oldukça yaygın olduğunu söyleyebiliriz bu bozuklukların. Elde edilen mevcut çalışma verilerine dayanarak, kadınlarda depresyonun erkeklere göre iki kat daha fazla görüldüğünü söyleyebiliriz Bunun da çeşitli sebepleri var. Temel olarak psikososyal sebeplerden kaynaklandığı düşünülüyor bunun. Dünya genelinde düşünecek olursak kadınların hayatları daha zor. Ayrıca kadınlar mevcut semptomlarla ilgili kendilerini daha net bir şekilde ifade edebiliyor, yani daha dürüst bir şekilde ifade edebiliyor. Bu sebeplerin haricinde biyolojik sebepler de var. Kadınların aldığı hem östrojen hem progestoron hormonu içeren oral kontraseftif ilaçların, tabii ki doğum kontrol açısından bir fayda getirmekle birlikte depresyona yol açabildiği görülmüş. Danimarka’da sağlık sistemi içerisinde herkesin kayıtlarını görüntüleyebiliyorsunuz. Doğum kontrol hapı kullanan kadınlarda depresyonun daha sık görüldüğü tespit edilmiş. Bunun haricinde erkeklerin de kullandığı progestoron enjeksiyonu var, sperm üretim formasyonunu azaltmak için. Onun da aynı şekilde depresyona yol açabildiği tespit edilmiş.”

DEPRESYONUN MALİYETİ
“2013 yılında yapılan bir çalışma, klinik depresyon rahatsızlığının yarattığı maliyetin tüm Avrupa’da bir yılda yaklaşık 113 milyar euro olduğunu ortaya koyuyor. Şu anda da Avrupa’da yıllık en az bu kadar maliyet yarattığını söyleyebiliriz. Bunun içerisinde ilaç, doktor, hemşire, hastanede yatarak ve ayakta tedavi giderleri var. Bu maliyetin içerisinde ilaç masrafları yüzde 10’un altında. Bu maliyet kalemlerinin içerisinde aslında en büyük kalem, insanların hastaneye yatması ve bunun beraberinde getirdiği maliyet. İnsanlar tedavi gördükleri için çalışamayabiliyor, iş performansları düşüyor. Bu çalışamama durumu da topluma bir maliyet getiriyor. Bu dolaylı maliyetler aslında doğrudan maliyetlere kıyasla çok daha fazla. Bir de depresyon bilişsel olarak da dikkat seviyesi ve hafıza kapasitelerinde ve konsantrasyon durumlarıyla ilgili de sorunlara sebep oluyor. Bir de üçüncü maliyet kalemi var. Bu da ailenin ve sevdikleri kişilerin yüklenmek durumunda kaldığı maliyet.
Depresyon içindeki kişiler kendilerini suçlamamalı, bir an önce yardım almalı. Bu açıdan yüksek risk grupları bulunuyor. Aile öyküsüne göre toplum içerisinde tarama çalışmaları yapılması ve depresif bozukluklardan muzdarip kişilerin önceden tespit edilmesi gerekiyor.”

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Sinan’ın kardeşi arkadaşlarına seslendi: Ne olur susmayın

Yurt dışında seçim, 7 Haziran’da başlayacak

Zschaepe’nin avukatları: En fazla 10 yıl!

Mesaj sizden hediye bizden