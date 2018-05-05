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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Taner TÜZÜN / NÜRNBERG
05.05.2018 - 14:59, Son Güncelleme:

Depresyon tedavisi intihar olaylarını azaltıyor

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Depresyon tedavisi intihar olaylarını azaltıyor

Depresyona Karşı Nürnberg Girişimi adlı kuruluş, Nürnberg Başkonsolosluğu himayesinde yedinci kez ‘Anti Depresyon’ paneli düzenledi.

PANELDE, Nürnberg Psikiyatri ve Psikoterapi Kliniğinde görevli, sosyal pedagog ve aynı zamanda Nürnberg Belediyesi Meclis Üyesi Aynur Kır, depresyon hastalığının bütün kültürlerde görüldüğünü anlattı. Daha sonra Nürnberg Başkonsolosu Yavuz Kül, söz alarak, bu gibi etkinliklerin önemli olduğunu vurguladı ve tedavinin önemine değindi.
Depresyona karşı Nürnberg Girişimi Başkanı Başhekim Dr. Wolf-Dietrich Braunwarth ise depresyon hastalığının daha önce dünyada üçüncü sırada yer alırken, birinci sıraya çıktığını vurguladı. Dr. Braunwarth, Almanya’da dört milyon kişinin depresyon hastası olduğunu söyledi.

Depresyon tedavisi intihar olaylarını azaltıyor
Merve Çetintaş, Yasemin Ölçüm-Metzner, Hamiye Sarıkeklik, Yakup Keskin, Başkonsolos Yavuz Kül, Aynur Kır, Dr. Wolf-Dietrich Braunwarth, Dr. Mehmet Toker, Kadir Kaynak. (solan sağa)

DEPRESYON RUHSAL BİR HASTALIK
Hamm Üniversitesinden, Dr. Metin Toker de slayt gösteri eşliğinde çocuk ve ergenlerde depresyon hastalığı, tanısı ve belirtileri konusunda bilgi verdi. Berlin’den çocuk ve Ergen Psikoterapisti Kadir Kaynak ise depresif rahatsızlıklarla birlikte gençlerde oluşun davranış ve içsel bozukluklar, aile içi ilişkiler ve tedavileri konusunda panele katılanları aydınlattı.
Depresyonun ruhsal bir hastalık olduğunun altını çizen konuşmacılar, hastalığın, kendini değişik belirtilerle gösterdiğini, bitkinlik, hafıza zayıflığı, ilgi kaybı, üzüntü ve kederin yanı sıra uyku sorunundan beden ağrılarına kadar uzanan semptomlar sergilediğini söylediler. Depresyonun, ağır vakalarda hastaya intihara kadar sürüklediğini belirten uzmanlar, tedavinin kişileri bu düşünceden uzaklaştırdığını belirttiler.

Depresyon tedavisi intihar olaylarını azaltıyor


Depresyon tedavisi intihar olaylarını azaltıyor

 

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