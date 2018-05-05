Depresyon tedavisi intihar olaylarını azaltıyor
Depresyona Karşı Nürnberg Girişimi adlı kuruluş, Nürnberg Başkonsolosluğu himayesinde yedinci kez ‘Anti Depresyon’ paneli düzenledi.
PANELDE, Nürnberg Psikiyatri ve Psikoterapi Kliniğinde görevli, sosyal pedagog ve aynı zamanda Nürnberg Belediyesi Meclis Üyesi Aynur Kır, depresyon hastalığının bütün kültürlerde görüldüğünü anlattı. Daha sonra Nürnberg Başkonsolosu Yavuz Kül, söz alarak, bu gibi etkinliklerin önemli olduğunu vurguladı ve tedavinin önemine değindi.
Depresyona karşı Nürnberg Girişimi Başkanı Başhekim Dr. Wolf-Dietrich Braunwarth ise depresyon hastalığının daha önce dünyada üçüncü sırada yer alırken, birinci sıraya çıktığını vurguladı. Dr. Braunwarth, Almanya’da dört milyon kişinin depresyon hastası olduğunu söyledi.
Merve Çetintaş, Yasemin Ölçüm-Metzner, Hamiye Sarıkeklik, Yakup Keskin, Başkonsolos Yavuz Kül, Aynur Kır, Dr. Wolf-Dietrich Braunwarth, Dr. Mehmet Toker, Kadir Kaynak. (solan sağa)
DEPRESYON RUHSAL BİR HASTALIK
Hamm Üniversitesinden, Dr. Metin Toker de slayt gösteri eşliğinde çocuk ve ergenlerde depresyon hastalığı, tanısı ve belirtileri konusunda bilgi verdi. Berlin’den çocuk ve Ergen Psikoterapisti Kadir Kaynak ise depresif rahatsızlıklarla birlikte gençlerde oluşun davranış ve içsel bozukluklar, aile içi ilişkiler ve tedavileri konusunda panele katılanları aydınlattı.
Depresyonun ruhsal bir hastalık olduğunun altını çizen konuşmacılar, hastalığın, kendini değişik belirtilerle gösterdiğini, bitkinlik, hafıza zayıflığı, ilgi kaybı, üzüntü ve kederin yanı sıra uyku sorunundan beden ağrılarına kadar uzanan semptomlar sergilediğini söylediler. Depresyonun, ağır vakalarda hastaya intihara kadar sürüklediğini belirten uzmanlar, tedavinin kişileri bu düşünceden uzaklaştırdığını belirttiler.
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