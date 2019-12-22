‘Densiz’ belgesele üç sivil kuruluştan protesto

ALMANYA’da ARD televizyonunun Atatürk’e yönelik çirkin yayını, Nürnberg merkezindeki Jakops meydanında, Kuzey Bavyera Atatürkçü Düşünce Derneği, Kuzey Bavyera CHP Birliği ve İyi Parti Gönüllüleri tarafından protesto edildi. Ortak basın bildirisini, Bahar Ayan ile Hüseyin Eren Almanca ve Türkçe okudu. Yayımlanan bildiride: “Atatürk Yurtta Sulh, Cihanda Sulh ilkesini benimsemiş bir liderdir. Erns Reuther, Ernst Hirsch, Erich Aurbahch, Bruno Taut ve Nazi Almanyası’ndan kaçan daha yüzlerce kişi, Türkiye Cumhuriyeti’nde özgürce yaşayarak, aydın fikirlerini yeşertme şansı bulmuştur. Cem Evlerinde, İslam’ın dördüncü halifesi Ali’nin simgesinin yanı sıra, Mustafa Kemal Atatürk’ün ve Hacı Bektaş-ı Veli’nin resimlerinin onurla asıldığı belirtilerek, belgeseli hazırlayan ve yayınlayan TTT editörlerinden gerçeğe saygılı olmaları istenerek bu türden yayınların tekrarlanmaması çağırısında bulunuldu.