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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
İHA
05.05.2019 - 11:28, Son Güncelleme:

DENK’in AP adayı Tonca: Tehlikeli günler bizi bekliyor

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DENK’in AP adayı Tonca: Tehlikeli günler bizi bekliyor

23 Mayıs’ta yapılacak olan Avrupa Parlamentosu Seçimlerinde DENK Partisi’nin liste başı adayı olan Ayhan Tonca, “Avrupa’daki aşırı sağ partilerin tehlikeli yükselişine dur demek için DENK’in AP’de olması gerekir” dedi.

HOLLANDA’da üyelerinin çoğunluğunu Türk ve göçmenlerin oluşturduğu DENK Partisi’nin Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerindeki liste başı adayı Ayhan Tonca, yaklaşan seçim öncesinde önemli açıklamalarda bulundu. DENK Partisi’nin Avrupa’da yaşayan azınlık gruplar için öneminden bahseden Tonca, aşırı sağ grupların ve partilerin Avrupa’daki tehlikeli yükselişi hakkında konuştu. Avrupa genelinde aşırı sağ partilerin tehlikeli yükselişinin azınlık gruplara zarar vereceğini belirten Tonca, şunları söyledi:

‘EYLEMLERE DÖNÜŞTÜRÜYORLAR’
“Almanya’da 12 yaşındaki bir kız çocuğu başı örtülü şekilde sokakta yürürken bir Alman vatandaşı gelip başının örtüsünü aşağı indiriyor ve ona ‘Almanya’da 12 yaşında bu şekilde nasıl sokakta dolaşabilirsin’ diyor. Bu da gösteriyor ki, sağ partiler artık sadece söylemlerle yetinmeyip işi eylemlere dönüştürüyor. Sağ gruplara ve siyasi partilere baktığımız zaman Avrupa’da bir birlik kurmak için hedeflerini geliştirmişler ve bütün Avrupa’daki aşırı sağ partilerle bir birliktelik kurmak istiyorlar. Bu birlikteliğe bir dur demek için DENK’in mutlak bir şekilde AP’de olması gerekiyor. Hollanda’da yaşayan seçmenlerimize şunu söylüyorum. Oyumuzu mutlaka kullanmalıyız. Belki de bugünler bizlerin iyi günleridir. Aşırı sağ partiler yüzünden son derece tehlikeli ve demokrasiyi, haklarımızı tehlikeye atacak günler bizi bekliyor. Bu yüzden 23 Mayıs’ta mutlaka sandığa gitmeli ve DENK Partisi’ne oyumuzu vermeliyiz.”

‘AZINLIK GRUPLARIN HAKLARI İÇİN’
“DENK, eşitlik taraftarı bir partidir. Avrupa ve Hollanda’da aşırı sağ grupların artmasıyla, orada yaşayan Türkler, Faslılar ve diğer azınlık grupları çok zor günler bekliyor. Bu sağ partiler İslam düşmanlığı, yabancı düşmanlığı yapıyor. DENK Partisi’nin bütün meclislerde temsil edilmesi gerekir ki, azınlık grupların haklarını savunabilsin. Hakların savunulabilmesi açısından DENK’in AP’de olması gerekiyor. AP’de diğer partiler sağa doğru kaydığından bizleri, azınlık grupları temsil edebilecek DENK gibi başka bir parti bulunmuyor. Bu bağlamda temsil edilme konusunun çok önemli olduğunu söyleyebiliriz.”

 

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