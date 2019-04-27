Almanya ve Hollanda'nın en iyi hakemleri, Deniz Aytekin ve Serdar Gözübüyük
Almanya ve Hollanda liglerinde sadece Türk kökenli yıldız futbolcular parlamıyor. Her iki ligde görev yapan Türk hakemler de cesur ve başarılı yönetimleriyle futbol yıldızları gibi dikkatleri çekiyor. İkisi de FIFA kokartlı olan Deniz Aytekin Almanya, Serdar Gözübüyük ise Hollanda’nın en iyi hakemleri arasında.
İNGİLTERE, Almanya, Avusturya, Fransa, İtalya, Hollanda, Belçika ve İspanya gibi önemli futbol liglerinde Türk futbolcular forma giyiyor. Mesut Özil, İlkay Gündoğan, Hakan Çalhanoğlu, Nuri Şahin, Ozan Kabak, Kenan Karaman, Emre Can, Orkun Kökçü, Umut Bozok, Kaan Ayhan, Kerem Demirbay, Enes Ünal, Emre Mor, Okay Yokuşlu ve Serdar Gürler Avrupa’nın en önemli liglerinde top koşturuyor. Oynadıkları futbolla yıldız gibi parlıyorlar. Türk futbolcular gibi şimdi Türk hakemler de Avrupa futbol dünyasında isimlerinden bahsettirmeye başladı. Deniz Aytekin Almanya’da, Serdar Gözübüyük de Hollanda’daki en başarılı hakemler olarak öne çıkıyor.
ALT LİGLERDEN EN ÜSTE
Aytekin ile Gözübüyük düdük çaldıkları ülkelerde doğup büyüdüler. Burada hakemlik kariyerine başladılar. En alt liglerde maç yönetirken ülkelerin en üst liglerine yükseldiler. FIFA kokartı takarak yaşadıkları ve vatandaşlıklarını aldıkları ülkeleri yeşil sahalarda başarıyla temsil ediyorlar. Yaşadıkları ülkenin elit hakemleri oldular. Aytekin, Almanya’daki hakemler sıralamasında üç yıldır en başarılı iki hakemden biri. Gözübüyük de Hollanda’da geçen sezon ülkenin en başarılı hakemi olarak ismini duyurdu. İkisi de başarılı ve cesaretli yönetimleriyle taktir topluyor. UEFA ve FIFA’nın sık sık görev verdikleri hakemler.
EN ZOR MAÇLAR ONA VERİLİYOR
Deniz Aytekin Trakyalı ailenin oğlu olarak 1978 yılında Nürnberg’de doğdu. 2004 yılında Alman Futbol Federasyonu (DFB) hakem listesine alındı. 2009 yılında ilk Bundesliga maçına çıktı. 2012 yılından beri de FIFA’nın elit hakemler listesinde. Almanya dışında Romanya Birinci Ligi ve Çin’de maç yönetti. Uzun boyu, hızlı koşması ve güçlü kondisyonu, sahada kendisine büyük avantajlar sağlıyor. Hem FIFA, hem UEFA hem de DFB Aytekin’e riski yüksek ve zor maçlarda görev veriyor. Kariyerinde şimdiye kadar 464 karşılaşma yönetti. Bunların 160’ı Bundesliga, 18’i Şampiyonlar Ligi, 6 Dünya Şampiyonası maçında düdük çaldı. Deniz Aytekin bu sezon ise şimdiye kadar 24 maçta görev üstlendi. Bunun 14’ü Bundesliga, ikisi Şampiyonlar Ligi ve ikisi de Avrupa Ligi’nin önemli maçlarıydı.
ALTIN KART ÖDÜLLÜ GÖZÜBÜYÜK HOLLANDA’DA TARİHE GEÇTİ
Serdar Gözübüyük ise Hollanda’da profesyonel düzeyde hakemlik yapan ilk ve tek Türk kökenli hakem. Hollanda’nın FIFA kokartlı takan en en genç hakemi olarak da tarihe geçti. 2012-2013 sezonundan itibaren Avrupa arenasında karşılaşmaları yöneten Gözübüyük, Hollanda Ligi dışında Belçika Ligi, UEFA Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi, Dünya Kupası Elemeleri, Avrupa U21 Şampiyonaları gibi önemli organizasyonların da aranan düdüğü oldu. 1985 doğumlu olan Gözübüyük, FIFA’nın büyük umut bağladığı genç hakemlerden. Hollanda Ligi’nin en iyi hakemi seçilen Gözübüyük, ‘Altın Kart’ ödülünü de iki yıl kazandı.
HAKEMLİK İÇİN FUTBOLU BIRAKTI
Adana’dan Hollanda’ya çalışmak üzere göç eden işçi ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Amatör olarak futbol oynadığı sırada hakemliğe yöneldi. 16 yaşında futbolcu kariyerine erken veda etti ve hakemliğe başladı. Hollanda Birinci Ligi Eredivisie’de 2009-2010 sezonununda ilk karşılaşmasını yönetti. Sezonun son haftasında ilk karşılaşmasına çıktı. Gözübüyük bu sezon farklı liglerde toplam 37 karşılaşmada görev yaptı. Hollanda Birinci Ligi’nde 2018-2019 Sezonu’nda 21 kez düdük çaldı. Ayrıca Şampiyonlar Ligi ön eleme, UEFA Ulusal Ligi, UEFA Avrupa Ligi gibi önem derecesi yüksek karşılaşmalarda görevlendirildi. Gözübüyük’ün kariyerinde düdük çaldığı karşılaşma sayısı ise 365.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle