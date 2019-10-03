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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
DHA
03.10.2019 - 11:07, Son Güncelleme:

Demre aşığı Alman Noel baba: ‘Öldükten sonra buraya gömüleceğim’

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Demre aşığı Alman Noel baba: ‘Öldükten sonra buraya gömüleceğim’

Almanya’da 35 yıldır Noel Baba misyonunu yürüten ’Alman Noel Baba’ adıyla tanınan Wolfgang Kimming Liebe, Noel Baba’nın yaşadığı yer olarak bilinen Antalya’nın Demre ilçesine 21. ziyareti için gitti.

ALMAN Noel Baba Wolfgang Kimming Liebe, Demre’deki ziyaretlerine yeni Kaymakam Onur Şatıroğlu ile başladı. Kaymakam Şatıroğlu, Liebe’yi kaymakamlık girişinde karşıladı ve ardından birlikte kaymakamlık makamına geçtiler. Liebe, Kaymakam Şatıroğlu’na yaptığı çalışmalar ve misyonu hakkında bilgi verdi. Wolfgang Kimming Liebe, “Demre benim ikinci ama son yolculuğumdaki vatanım. Ben Demre’nin fahri hemşehrisiyim. Demre’nin tanıtım elçisiyim. Öldükten sonra Demre’ye gömüleceğim. Bunun izinlerini aldım. Önümüzdeki 5 yılda Noel Baba olarak dünyanın birçok ülkesini ziyaret edeceğim. Gittiğim her yerde Demre’yi tanıtacağım” dedi.

Demre aşığı Alman Noel baba: ‘Öldükten sonra buraya gömüleceğim’

‘KATKILARINIZ İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUZ’
Şatıroğlu da “Sizi biz de Demre’nin bir bireyi olarak görüyoruz. Demre için yapacağınız her çalışma, her katkı için teşekkür ediyoruz” dedi. Alman Noel Baba Wolfgang Kimming Liebe ardından Demre Belediye Başkanı Okan Kocakaya’yı ziyaret etti. Alman Noel Baba’yı, Başkan Okan Kocakaya ve aralarında Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisi Üyesi Ünal Çetinkaya’nın da bulunduğu bir grup belediye meclisi üyesi karşıladı.

Demre aşığı Alman Noel baba: ‘Öldükten sonra buraya gömüleceğim’

‘TÜRK BAYRAĞIYLA DEMRE’Yİ TANITMAK İSTİYORUM’
Wolfgang Kimming Liebe, Başkan Kocakaya’yı kutladı, ardından yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi. Liebe, “Bir aylığına Demre’ye gelmek istiyorum. Bir ay boyunca Noel Baba kıyafetiyle Myra, Aziz Nikolaos Anıt Müzesi, Kekova’da gezerek özellikle Avrupalı turistlere Noel Baba’yı ve Demre’yi tanıtmak istiyorum. Çünkü sizden önceki Demre Belediye Meclisi, bana oy birliğiyle Demre’nin fahri hemşehrilik beratını verdi. Ben artık Demreliyim. Bu şehri seviyorum. Dünyanın her yerinde göğsümde taşıdığım Türk bayrağıyla Demre’yi tanıtmak istiyorum” diye konuştu.

Demre aşığı Alman Noel baba: ‘Öldükten sonra buraya gömüleceğim’

‘BİZİM İÇİN ONURDUR’
Başkan Kocakaya da “Siz bizim hemşehrimizsiniz. Sizin Demre için yapacağınız her çalışmaya katkı sağlamaya, sizi burada ağırlamaya hazırız. Dünyanın her yerinde göğsünüzde Türk bayrağı taşımanız, Demre’yi tanıtmanız bizim için onurdur” dedi. Ardından Başkan Kocakaya, Alman Noel Baba Wolfgang Kimming Liebe’ye teşekkür plaketi verdi.

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