‘Demokrasinin dijitalleşmesi değil, dijitalin demokratikleşmesi’
Berlin’de bugün açılan ve çarşamba gününe kadar sürecek olan re:publica adlı dijital konferansı açıldı. Açılış konuşmasını yapan Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, sosyal medyadaki siyasi tartışmalar konusunda uyardı.
SOSYAL medya kullanıcılarını akıllı ve medeni bir tartışmaya çağıran Steinmeier, özellikle siyasi tartışmaların internette niçin bir zehirli hava eğilimi taşıdığı sorusunu sorduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Steinmeier, “Eğer demokrasinin geleceğine önem veriyorsak, internetteki siyasi tartışma kültürüyle yakından ilgilenmek zorundayız. Demokrasinin dijitalleşmesi değil, dijitalin demokratikleşmesi” dedi.
Facebook, Twitter, YouTube gibi dev şirketlere sorumluluklarını ciddiye almaya konusunda çağrı yapan Cumhurbaşkanı Steinmeier, yalanla ciddi haberin, incelenmiş bir bilgiyle tek başına fikrin, akıl ile kışkırtmanın yan yana çıkmasının demagogların işini kolaylaştırdığnı belirtti. Steinmeier, buna karşı demokratik düzenlemelere ve somut tedbirlere gidilmesi gerektiğini söyledi.
Konferansa Maliye Bakanı Olaf Scholz, Çalışma Bakanı Hubertus Heil, Çevre Bakanı Svenja Schulze ve Aile Bakanı Franziska Giffey de katılıyor.
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