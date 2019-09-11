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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ahmet KÜLAHÇI / Fotoğraf: dpa
11.09.2019 - 10:27, Son Güncelleme:

Demokrasi düşmanlarına tam destek

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Demokrasi düşmanlarına tam destek

Daha önceleri de yazdım. İşte yine yazıyorum. Şu, ‘Bizim Almanlar’ı anlamak kolay değil. Hem de hiç kolay değil. Hatta zor... Zaman zaman ise imkânsız...

Demokrasi düşmanlarına tam destekİŞTE bunun son örneğine Hessen Eyalet sınırları içindeki Darmstadt’a bağlı Altenstadt’ın Waldsiedlung beldesinde tanık olduk.
Waldsiedlung 2 bin 650 nüfuslu bir belde.
Daha önce görev yapan Hür Demokrat Partili (FDP) muhtar istifa ettiği için Waldsiedlung’da geçen hafta perşembe günü muhtar seçimi yapıldı.
Tek aday vardı.
O da aşırı sağcı Almanya Nasyonal Demokrat Parti’nin (NPD) Hessen Eyalet Teşkilatı Başkan Yardımcısı Stefan Jagsch’dı.
Ve muhtar seçildi.
İşin korkunç yönü ise Stefan Jagsch, ‘belde konseyi’ üyeleri tarafından oybirliğiyle seçildi.
Yani Hıristiyan Demokrat Birlik Partili (CDU), Sosyal Demokrat Partili (SPD) ve Hür Demokrat Partili (FDP) üyelerin tam desteğiyle, faaliyetleri yıllardır Federal Anayasa Koruma Teşkilatı tarafından izlenen ve demokratik sisteme savaş açan NPD’li bir yönetici muhtar seçildi.
Yani Waldsiedlung’da ‘gerçek demokratız’ diye geçinenler, ‘demokrasi düşmanı’ NPD’li birine tam destek verdiler.
Hem de CDU, SPD ve FDP’li yöneticilerin ve politikacıların, “Sağ popülist Almanya için Alternatif (AfD) ile yerel düzeyde de, eyaletler düzeyinde de, federal düzeyde de kesinlikle işbirliği yapmayacağız” diye bangır bangır bağırdıkları bu günlerde.

*

Waldsiedlung’lu CDU belde üyesinden birinin niye bir NPD’liyi muhtar seçtikleriyle ilgili açıklaması ise tam bir rezalet.
CDU’lu üye “Başka aday yoktu” diyor.
“Bilgisayar kullanabilen ve mail gönderebilen başka genç biri de yoktu” diyor.
Yani başka aday olmadığı ve sosyal medyayı kullanmayı bilen genç birileri olmadığı için aşırı sağcı demokrasi düşmanı NPD’liyi muhtar seçtiklerini söylüyor.
İşte bu mantığı, daha doğrusu ‘mantıksızlığı’ anlamak mümkün değildir.
NPD, Nasyonal Sosyalistlerin (nazilerin) ideolojisini savunan ırkçı bir partidir.
Anayasayla bağdaşmayan bir politikayı savunduğu için SPD’li Başbakan Gerhard Schröder döneminde 2001 yılında NPD’nin yasaklanması için Federal Anayasa Mahkemesi’ne başvuruldu.
Ancak Gizli Haberalma Teşkilatları’nın NPD’de ‘köstebekleri’ olduğu ortaya çıkınca, Federal Anayasa Mahkemesi 2003 yılında ‘yasaklama başvurusunu’ geri çevirdi.
Eyaletler 2012 yılında NPD’deki ‘köstebekleri’ geri çekme kararı aldılar.
2015 yılında da NPD’nin yasaklanması için yeni bir başvuruda bulundular.
Federal Anayasa Mahkemesi yargıçları, “NPD anayasa düşmanı bir partidir. Ama şu anda özgürlükçü demokratik temel düzen için bir tehlike oluşturmamaktadır” görüşünde birleşerek, bu partinin yasaklanması başvurusunu 2017 yılında geri çevirdi.

*

Evet, NPD yasaklanmamıştır.
Ama ‘anayasa düşmanı’ bir parti olduğu Federal Anayasa Mahkemesi tarafından da tescil edilmiştir.
Bunu hiç şüphesiz Waldsiedlung’da NPD’li adayı muhtar seçen CDU’lu, SPD’li ve FDP’li ‘belde konseyi’ üyeleri de bilmektedir.
İşte bu yüzden tekrar ediyorum.
Şu ‘Bizim Almanlar’ı anlamak kolay değil...
Hem de hiç kolay değil...
Hatta zor...
Zaman zaman ise imkânsız.
Neyse ki, hem CDU’lu hem SPD’li hem de FDP’li yöneticiler ve politikacıların yanı sıra sağduyulu üyeleri ile farklı kesimden insanlar, aşırı sağcı, ırkçı ve demokrasi düşmanı bir partinin adayının çoğulcu ve özgürlükçü demokrasiyi savunan demokratik partilerin üyelerin desteğiyle muhtar seçilmesine sert tepki gösterdiler.
Yeşiller ve Sol Partililer de öyle.
Alman medyası da...
Sağ popülist AfD’nin Saksonya ve Brandenburg Eyaletlerinde ‘ikinci güçlü parti’ konumuna yükseldiği bu günlerde Almanya’daki ‘demokrasi sevdalısı’ insanlardan aşırı sağa karşı bu denli sert tepkiler gelmesi, yüreklere bir nebze de olsa su serpti.

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