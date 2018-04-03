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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Reuters / Fotoğraflar: AFP
03.04.2018 - 12:13, Son Güncelleme:

Demiryolu durdu otobüsler doldu taştı

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Demiryolu durdu otobüsler doldu taştı

Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un ekonomi politikalarını protesto eden demiryolu işçilerinin üç ay sürecek kesintili grev uygulamasının ilki bugün başladı.

FRANSA’da ulusal demiryolu idaresi SNCF’in Avrupa Birliği yasalarının talep ettiği şekilde rekabete açılmasını protesto eden başlıca dört demiryolu sendikası, gelecek üç ay boyunca her beş günde iki gün grev çağrısı yaptı. 

Fransa’da bir cumhurbaşkanının demiryolu işçilerinin sosyal hakları konusunda sendikalara çatışması 1995 yılında başarılı olmamıştı. 1995 yılındaki grevler Fransa’yı felç etmiş ve başbakan Alain Juppe’yi reformları geri çekmeye, ardından da istifaya mecbur bırakmıştı.
Grevi destekleyen dört sendikadan biri olan Sud Rail’in başkanı Emmanuel Grondein, “Sadece demiryolu işçilerini değil, Fransa’da kamu hizmetini savunuyoruz” dedi.

Demiryolu durdu otobüsler doldu taştı

1995’E GÖRE DAHA GÜÇSÜZLER
Ancak 1995’e göre daha güçsüz olan sendikalar, Macron’un sosyal ve ekonomik reformlarına verilecek tepki konusunda görüş ayrılığı içindeler. Pazar günü yayınlanan Ifop anketine göre Fransız halkının yarısından fazlası grevleri haksız buluyor.
Hafta sonundaki Paskalya tatilinin ardından başlayan ve her iki çalışandan birinin işbaşı yapmadığı grev, SNCF’in uzun yıllardır karşılaştığı en büyük sendikal eylem oluyor.
SNCF, Paris’e banliyö seferlerinin aksadığını ve sekiz yüksek hızlı trenden (TGV) yalnızca bir tanesinin çalıştığını söyledi. Başkente giden otobüsler dolup taşarken, BFM TV bir otobüse binen aşırı sayıdaki yolcunun indirilmesi için polis çağrıldığını bildirdi.

ALMANYA SEFERLERİ DE AKSADI
Uluslararası tren hizmetleri de aksıyor. Fransa ile İsviçre, İtalya ve İspanya arasında tren seferleri yapılmıyor. SNCF’in verdiği bilgiye göre Almanya’ya giden her üç trenden sadece biri çalışacak. Londra, Paris ve Brüksel’i bağlayan Eurostar hizmetindeki her dört tren seferinden üçü yapılacak.
Macron, yüksek borç yükü altında olan SNCF’i kara geçirmek istiyor. Sendikalar ise Macron’un özelleştirmenin yolunu açtığını söylüyor.
Macron’un sendikalara karşı zafer kazanması, eğitim sistemini yenilemek ve emekli maaşlarını yeniden düzenlemek de dahil olmak üzere, diğer kilit reform planlarının gidişatını belirleyecek.
SNCF çalışanları, ömür boyu iş güvencelerini, otomatik yıllık ücret artışlarını ve yüksek maaşlı erken emeklilik politikasının getirdiği imkanları kaybetmek istemiyorlar.

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