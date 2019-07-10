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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Göksel Divarcı
10.07.2019 - 14:21, Son Güncelleme:

Demirezen'e 'EFE'lik sökmez

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Demirezen'e 'EFE'lik sökmez

Profesyonel boksta üst üste 3 kez Avrupa şampiyonu olan Ali Eren Demirezen, MGM Grant Hotel’deki dev randevuda 10 maçının 9’unu nakavtla kazanan Efe Ajagba ile kozlarını paylaşacak.

Olimpiyatlarda ülkemizi başarıyla temsil ettikten sonra, profesyonel boksa geçen ve orada da kısa sürede üç kez üst üste Avrupa Şampiyonu olan Ağır Sıklet boksörümüz Ali Eren Demirezen, Amerika’da 20 Temmuz cumartesi akşamı Las Vegas’taki MGM Grant Hotelin dev salonunda hayatının maçına çıkıyor. Rakibi dünyanın gelecekteki starı olarak gösterilen Nijeryalı Efe Ajagba... Amerika Teksas’ta ikamet eden Ajagba, bugüne kadar yapmış olduğu 10 maçın dokuzunu nakavtla olmak üzere hepsini kazanmış. Olimpiyatlarda Ali Eren Demirezen ile aynı dönemlerde maçlara çıkan Ajagba, sporcumuzla daha önce karşılaşmamış, şimdi profesyonelde bu karşılaşma gerçekleşecek.

Demirezene EFElik sökmez
Erol Ceylan: ‘Sporcuma güvenim tamdır’
EC BOKSİNG spor kulübü yönetim kurulu başkanı ve sporcumuzun promotörü Erol Ceylan, bu karşılaşmayı kazanacaklarının altını çizerek, ‘Elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Ali’yi ABD’nin dev tesislerinden MGM’deki tarihi gecede ringe çıkarabilmek için yoğun bir çaba gösterdim ve sonunda bu arenadaki prestijimizi kullanarak böylesi önemli bir maçı organize etmeyi başardık. Dünyanın en iyi boksörlerinden Pacman ve Thurman’ın maç yapacağı galada ikinci ana maçlardan birisini yapmış olmak ta Türk boksu için büyük bir mihenk taşıdır. Artık dünyanın en büyük galalarında bayrağımızı dalgalandırıyor, İstiklal Marşımızı okutuyor, dünya devlerine kafa tutuyoruz. Bu karşılaşmalar dünyanın iki yüzden fazla ülkesinden naklen yayımlanacaktır. Rakibimiz Ajagba, dünya boks arenasında Joshua’nın tahtını elinden alacak sporcu olarak gözüküyor ancak Ali Eren Demirezen’in Ajagba’yı yeneceğine ve dünyada büyük bir sansasyon oluşturacağına inancım tamdır’ şeklinde konuştu.
Demirezene EFElik sökmez
Bülent Başer: ‘Bu maçı alacağız’
EC BOXİNG baş antrenörü Bülent Başer, karşılaşmaya çok iyi hazırlandıklarını belirterek, ‘Ali önce Bursa’da muhteşem bir antrenman yaptı. Şimdi de Amerika’da dünya şampiyonu Floyd Mayweather’in tesislerinde çalıştırıyoruz. Rakibimizi amatör yıllarından beridir tanıyoruz. Güçlü, etkili, teknik yani mükemmel bir boksör ancak bizim sporcumuz da aynı şekilde dünyanın en iyi boksörlerinden birisidir. Özellikle profesyonel boksa başladığı günden beridir ben yetiştiriyorum kendisini. Gelişimini yakından bizzat takip ederek her türlü desteği verdik. Bugün Ali, dünya şampiyonluk yolunda emin adımlarla yürüyen muhteşem bir boksöre dönüşmüştür’ dedi. EC BOXİNG basın danışmanı Vedat Alyaz, sporcumuzun yenilgisizliğini sürdürdüğünü vurgulayarak, ‘Ali Eren Demirezen, bugüne kadar çıktığı 11 maçın tamamını kazanırken bunlardan on tanesini nakavtla sonlandırmış olan muhteşem bir isimdir. Şayet bu maçı alırsak dünya şampiyonluk karşılaşması yapma hakkını da elde edeceğiz. Sinan Şamil Sam’dan boşalmış olan tahtı dolduracak yeteneklerimizden birisi olarak görüyoruz kendisini’ şeklinde konuştu.
Demirezene EFElik sökmez

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