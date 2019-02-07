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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
İbrahim ERGÜL/DUİSBURG
07.02.2019 - 10:56, Son Güncelleme:

Demir çelik çalışanları üretimi durdurdu: İşverene sarı kart!

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Demir çelik çalışanları üretimi durdurdu: İşverene sarı kart!

Duisburg’taki HKM demir çelik çalışanları, toplu sözleşme masasının üçüncü oturumunda da sonuç çıkmayınca 18 Şubat’ta gerçekleşecek görüşmeler öncesi üretimi durdurarak işverene mesaj gönderdi. Duisburg, Mülheim ve Essen’deki diğer demir çalışanlarının da destek verdiği uyarı grevlerinin Bremen ve Aşağı saksonya Eyaletlerine de sıçraması bekleniyor.

ALMANYA’da demir çelik çalışanları, Kuzey Ren Vestfalya Eyaletinin Duisburg şehrindeki Hüttenwerke Krupp-Mannesmann (HKM) üretim merkezinde üretimi durdurdu. IG Metall sendikası öncülüğünde gerçekleşen uyarı grevine yaklaşık bin çalışan katıldı. Demir çelik çalışanları ücretlere yüzde 6 zam, ek izin parasının en az 1800 euro olması ve bunun serbest zamana çevrilebilmesi, kısmi emeklilik ve meslek eğitimi yapanlara en az 600 Euro ücret ödenmesini istiyor.

Demir çelik çalışanları üretimi durdurdu: İşverene sarı kart

DİĞER EYALETLERDEKİ ÇALIŞANLAR DA GREVE HAZIRLANIYOR
HKM tesislerinin 3. giriş kapısında toplanan sabah vardiyası çalışanlarına diğer vardiyalardaki arkadaşları da destek verdi. İşçiler polis eşliğinde yürüyerek taleplerini taşıdıkları pankartlar ve sloganlarla dile getirdi. HKM İşyeri Sendika Temsilcileri Başkanvekili Philipp Dengel, meslek eğitimi yapan gençleri temsilen Serhat Albayrak ve IG Metal Duisburg Şubesi Başkanı Dieter Lieske, emekçilere hitaben birer konuşma yaptı. Uyarı grevine HKM çalışanlarının dışında, Duisburg, Mülheim ve Essen’deki diğer çelik şirketlerindeki çalışanlar da destek verdi. HKM’deki üretimin yüzde 50 durduğu açıklandı. 18 Şubat’ta gerçekleşecek görüşmelere kadar Bremen ve Aşağı Saksonya Eyaletlerinde de yeni grevlerinin yapılması bekleniyor.

Demir çelik çalışanları üretimi durdurdu: İşverene sarı kart

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