Demi Rose ÅŸehre bomba gibi dÃ¶ndÃ¼

MENÃœ
HÃœRRÄ°YET.COM.TR'YE DÃ–N
ANA SAYFA
HÃœRRÄ°YET KURUMSAL

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

YENÄ°BÄ°RÄ°Åž

Ã‡ok uluslu bÃ¼yÃ¼k ÅŸirketlerden, kobilere, startupâ€™lardan ik danÄ±ÅŸmanlarÄ±na 155 Bini aÅŸkÄ±n firma YenibiriÅŸâ€™i tercihediyor. YenibiriÅŸ ile kolayca ilan verebilir, aradÄ±ÄŸÄ±nÄ±z adaya hÄ±zla ulaÅŸabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±n ÅŸehri keÅŸfetmen, gitmek istediÄŸin yere gitmen, almak istediÄŸin ÅŸeyi alman iÃ§in bÃ¼tÃ§eni ikiyekatlar. Ã‡Ã¼nkÃ¼ yakala.coâ€™da yer alan fÄ±rsatlar, genel fiyatÄ±nÄ±n yarÄ±sÄ± seviyesindedir. Hatta birÃ§ok zaman %50â€™ninde Ã¼zerinde bir indirimle karÅŸÄ±laÅŸÄ±rsÄ±n.

SÃ¼per lÃ¼ks yerler, kÃ¼ltÃ¼rel, sportif, eÄŸlenceli ve Ã¶ÄŸretici etkinlikler, her gÃ¼n yenilenen yakala.cofÄ±rsatlarÄ±nda seni bekliyor olacak.

Ä°ster BoÄŸazÄ±n yanÄ± baÅŸÄ±nda yemek, eÄŸlence veya lÃ¼ks yatla gezi veya masaj keyfi ister Egeâ€™de Akdenizâ€™de veyayurt dÄ±ÅŸÄ±nda tatil ister son teknoloji bir Ã¼rÃ¼n! yakala.coâ€™da bunlarÄ±n hepsine Ã§ok sÃ¼rpriz fiyatlarla sahipolabilirsinâ€¦

yakala.coâ€™da mutlaka kendine gÃ¶re bir fÄ±rsat bulursun. Bir HÃ¼rriyet iÅŸtiraki olan yakala.coâ€™nun daima seninmutluluÄŸunu saÄŸlamak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sakÄ±n unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÃœRRÄ°YET'E BAÄžLI KAL

Hesap OluÅŸtur veya GiriÅŸ Yap
HÃ¼rriyet gazetesi uygulamalasÄ±nÄ± Apple Store'dan indirin
HÃ¼rriyet gazetesi uygulamalasÄ±nÄ± Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tÃ¼m geliÅŸmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
BÃ¼lten Abonelikleri

HÃ¼rriyet haberlerinden geri kalma, tÃ¼m aboneliklerini yÃ¶net ve abone ol.

BÃœLTENLERÄ°NÄ° YÃ–NET
HaberlerAvrupa HaberleriDemi Rose ÅŸehre bomba gibi döndü!
GeriAvrupa Demi Rose ÅŸehre bomba gibi döndü!
MENÃœ
  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    0
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
SÄ±radaki Haber

Avrupa
FotoÄŸraflar: Instagram
14.02.2019 - 12:51, Son GÃ¼ncelleme:

Demi Rose ÅŸehre bomba gibi döndü!

  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    0
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
Demi Rose ÅŸehre bomba gibi döndü!

Instagram modeli Demi Rose Mawby, Tayland tatilini sonlandÄ±rÄ±r sonlandÄ±rmaz soluÄŸu Londra gecelerinde aldÄ±

Instagram sayesinde ÅŸÃ¶hrete ulaÅŸan model Demi Rose Mawby, arkadaÅŸlarÄ±yla Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± Tayland tatilini bitirdi.

Demi Rose ÅŸehre bomba gibi dÃ¶ndÃ¼

Demi Rose Mawby, yoÄŸun Ã§alÄ±ÅŸma temposuna ara vermiÅŸ ve tatil iÃ§in Taylandâ€™a gitmiÅŸti

Demi Rose ÅŸehre bomba gibi dÃ¶ndÃ¼

Â 23 yaÅŸÄ±ndaki Demi ve arkadaÅŸlarÄ±, Taylad'Ä±n en gÃ¶zde tatil yerleri arasÄ±nda baÅŸÄ± Ã§eken Phuket adasÄ±nda gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenmiÅŸti.

Demi Rose ÅŸehre bomba gibi dÃ¶ndÃ¼

Â Bir tekne gezisine Ã§Ä±kan Demi ve arkadaÅŸlarÄ±, dÃ¶nÃ¼ÅŸte objektiflere bÃ¶yle yakalanmÄ±ÅŸtÄ±.Â

Demi Rose ÅŸehre bomba gibi dÃ¶ndÃ¼

Ten rengine yakÄ±n tonlarda, Ã¶rgÃ¼ bir bikini giyen Ä°ngiliz gÃ¼zel, uzun kahverengi saÃ§larÄ±nÄ± ise aÃ§Ä±k bÄ±rakmÄ±ÅŸtÄ±.

Demi Rose ÅŸehre bomba gibi dÃ¶ndÃ¼

Instagram sayesinde Ã¼nlÃ¼ olan model Demi Rose Ã§ekimden Ã§ekime koÅŸuyor.

Demi Rose ÅŸehre bomba gibi dÃ¶ndÃ¼

Instagram'daki takipÃ§i sayÄ±sÄ± 8 milyona dayanan model, son olarak da saÃ§ rengini deÄŸiÅŸtirdi.

Demi Rose ÅŸehre bomba gibi dÃ¶ndÃ¼

GenÃ§ modelin yeni saÃ§larÄ± takipÃ§ileri tarafÄ±ndan Ã§ok beÄŸenildi ve Ã¶vgÃ¼ dolu yorumlar yapÄ±ldÄ±.

Demi Rose ÅŸehre bomba gibi dÃ¶ndÃ¼

Derin gÃ¶ÄŸÃ¼s dekoltesi olan koyu pembe tonlarÄ±nda mini bir elbise giyen Rose, bu kez kÄ±yafetinden Ã§ok saÃ§Ä±yla ilgi Ã§ekti.

Demi Rose ÅŸehre bomba gibi dÃ¶ndÃ¼

Upuzun saÃ§larÄ±nÄ± 2019'da hit olmasÄ± beklenen pastel pembeye boyatan Demi Rose, bu seÃ§imiyle de bÃ¼yÃ¼k ilgi gÃ¶rdÃ¼.

Demi Rose ÅŸehre bomba gibi dÃ¶ndÃ¼

Kylie Jenner'Ä±n eski sevgilisi rapÃ§i Tyga ile yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± aÅŸkla adÄ±nÄ± duyuran Demi, kÄ±sa sÃ¼rede herkesin dikkatini Ã§ekmiÅŸ ve takpiÃ§i sayÄ±sÄ± hÄ±zla artarak Insragram'Ä±n en merak edilen gÃ¼zellerinden biri haline gelmiÅŸti.

Demi Rose ÅŸehre bomba gibi dÃ¶ndÃ¼

Birmingham doÄŸumlu gÃ¼zel, geÃ§en hafta 80 yaÅŸÄ±ndaki babasÄ± Barrie'yi kaybetmiÅŸti.

Demi Rose ÅŸehre bomba gibi dÃ¶ndÃ¼

Sosyal medya hesabÄ±ndan duygu dolu bir yazÄ± paylaÅŸan Demi, babasÄ±na bu kadar iyi kalpli, dÃ¼ÅŸÃ¼nceli, destekleyici ve ilgili olduÄŸu iÃ§in teÅŸekkÃ¼r etti ve "bir gÃ¼n cennette buluÅŸacaÄŸÄ±z" notunu dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸtÃ¼.

Demi Rose ÅŸehre bomba gibi dÃ¶ndÃ¼

Demi Rose, bugÃ¼ne kadar aile hayatÄ±na dair fazla bilgi vermekten kaÃ§Ä±nmÄ±ÅŸtÄ±.

Demi Rose ÅŸehre bomba gibi dÃ¶ndÃ¼

Demi'nin 63 yaÅŸÄ±ndaki annesi Christine, 2016 yÄ±lÄ±nda Daily Mail'e verdiÄŸi bir rÃ¶portajda Demi'nin model olacak fiziÄŸe sahip olmadÄ±ÄŸÄ±na inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak yine de hayallerinin peÅŸinden koÅŸmasÄ± gerektiÄŸini ve ailece onu desteklediklerini sÃ¶ylemiÅŸti.

Demi Rose ÅŸehre bomba gibi dÃ¶ndÃ¼

GÃ¼zel model, hafta sonu tatilini sonlandÄ±rÄ±p Londra'ya dÃ¶ndÃ¼ soluÄŸu kentin Ã¼nlÃ¼ Japon restoranÄ± Sushi Samba'da aldÄ±.

Demi Rose ÅŸehre bomba gibi dÃ¶ndÃ¼

23 yaÅŸÄ±ndaki model, restoranÄ±n Ã¶nÃ¼ne geldiÄŸinde basÄ±n mensuplarÄ± onu bekliyordu.

Demi Rose ÅŸehre bomba gibi dÃ¶ndÃ¼

Derin dekolteli, siyah parÄ±ltÄ±lÄ± mini bir elbise giyen kÄ±vrÄ±mlÄ± model, dÃ¼z fÃ¶nlenmiÅŸ uzun saÃ§larÄ±nÄ± aÃ§Ä±k bÄ±rakmÄ±ÅŸtÄ±.

Demi Rose ÅŸehre bomba gibi dÃ¶ndÃ¼

AracÄ±ndan inerken frikik vermemeye Ã¶zen gÃ¶steren Demi, gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nÃ¼ timsah derisi siyah Ã§antasÄ± ve yÃ¼ksek topuklu ayakkabÄ±larla tamamlamÄ±ÅŸtÄ±.

Demi Rose ÅŸehre bomba gibi dÃ¶ndÃ¼

Demi Rose ÅŸehre bomba gibi dÃ¶ndÃ¼

Demi Rose ÅŸehre bomba gibi dÃ¶ndÃ¼

Demi Rose ÅŸehre bomba gibi dÃ¶ndÃ¼

Demi Rose ÅŸehre bomba gibi dÃ¶ndÃ¼

Demi Rose ÅŸehre bomba gibi dÃ¶ndÃ¼

Demi Rose ÅŸehre bomba gibi dÃ¶ndÃ¼

Demi Rose ÅŸehre bomba gibi dÃ¶ndÃ¼

Demi Rose ÅŸehre bomba gibi dÃ¶ndÃ¼

Demi Rose ÅŸehre bomba gibi dÃ¶ndÃ¼

Demi Rose ÅŸehre bomba gibi dÃ¶ndÃ¼

Demi Rose ÅŸehre bomba gibi dÃ¶ndÃ¼

Demi Rose ÅŸehre bomba gibi dÃ¶ndÃ¼

Demi Rose ÅŸehre bomba gibi dÃ¶ndÃ¼

Demi Rose ÅŸehre bomba gibi dÃ¶ndÃ¼

Demi Rose ÅŸehre bomba gibi dÃ¶ndÃ¼

Demi Rose ÅŸehre bomba gibi dÃ¶ndÃ¼

Demi Rose ÅŸehre bomba gibi dÃ¶ndÃ¼

Demi Rose ÅŸehre bomba gibi dÃ¶ndÃ¼

Demi Rose ÅŸehre bomba gibi dÃ¶ndÃ¼

Demi Rose ÅŸehre bomba gibi dÃ¶ndÃ¼

Demi Rose ÅŸehre bomba gibi dÃ¶ndÃ¼

Demi Rose ÅŸehre bomba gibi dÃ¶ndÃ¼

Demi Rose ÅŸehre bomba gibi dÃ¶ndÃ¼

Demi Rose ÅŸehre bomba gibi dÃ¶ndÃ¼

Demi Rose ÅŸehre bomba gibi dÃ¶ndÃ¼

Demi Rose ÅŸehre bomba gibi dÃ¶ndÃ¼

Demi Rose ÅŸehre bomba gibi dÃ¶ndÃ¼

Demi Rose ÅŸehre bomba gibi dÃ¶ndÃ¼

Demi Rose ÅŸehre bomba gibi dÃ¶ndÃ¼

Demi Rose ÅŸehre bomba gibi dÃ¶ndÃ¼

Demi Rose ÅŸehre bomba gibi dÃ¶ndÃ¼

Demi Rose ÅŸehre bomba gibi dÃ¶ndÃ¼

Demi Rose ÅŸehre bomba gibi dÃ¶ndÃ¼

  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    0
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
ï»¿
YorumlarÄ± GÃ¶ster
YorumlarÄ± Gizle

Ä°lginizi Çekebilecek DiÄŸer Haberler

SÄ±radaki Haber

Tuhaf Ã¶neri: â€˜Camiyi gezsinler ama namazÄ± gÃ¶stermeyinâ€™

â€˜DÃ¼nya kaldÄ±rabileceÄŸinden fazla problem Ã¼retiyorâ€™

ATÄ°B Genel BaÅŸkanÄ± YÄ±ldÄ±rÄ±m: Memnuniyet verici ama yetmez

â€˜Helal kesim yasaÄŸÄ±, dini Ã¶zgÃ¼rlÃ¼kleri ihlalâ€™