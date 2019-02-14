Demi Rose ÅŸehre bomba gibi dÃ¶ndÃ¼

Demi Rose ÅŸehre bomba gibi döndü!
Instagram modeli Demi Rose Mawby, Tayland tatilini sonlandÄ±rÄ±r sonlandÄ±rmaz soluÄŸu Londra gecelerinde aldÄ±
Instagram sayesinde ÅŸÃ¶hrete ulaÅŸan model Demi Rose Mawby, arkadaÅŸlarÄ±yla Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± Tayland tatilini bitirdi.
Demi Rose Mawby, yoÄŸun Ã§alÄ±ÅŸma temposuna ara vermiÅŸ ve tatil iÃ§in Taylandâ€™a gitmiÅŸti
Â 23 yaÅŸÄ±ndaki Demi ve arkadaÅŸlarÄ±, Taylad'Ä±n en gÃ¶zde tatil yerleri arasÄ±nda baÅŸÄ± Ã§eken Phuket adasÄ±nda gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenmiÅŸti.
Â Bir tekne gezisine Ã§Ä±kan Demi ve arkadaÅŸlarÄ±, dÃ¶nÃ¼ÅŸte objektiflere bÃ¶yle yakalanmÄ±ÅŸtÄ±.Â
Ten rengine yakÄ±n tonlarda, Ã¶rgÃ¼ bir bikini giyen Ä°ngiliz gÃ¼zel, uzun kahverengi saÃ§larÄ±nÄ± ise aÃ§Ä±k bÄ±rakmÄ±ÅŸtÄ±.
Instagram sayesinde Ã¼nlÃ¼ olan model Demi Rose Ã§ekimden Ã§ekime koÅŸuyor.
Instagram'daki takipÃ§i sayÄ±sÄ± 8 milyona dayanan model, son olarak da saÃ§ rengini deÄŸiÅŸtirdi.
GenÃ§ modelin yeni saÃ§larÄ± takipÃ§ileri tarafÄ±ndan Ã§ok beÄŸenildi ve Ã¶vgÃ¼ dolu yorumlar yapÄ±ldÄ±.
Derin gÃ¶ÄŸÃ¼s dekoltesi olan koyu pembe tonlarÄ±nda mini bir elbise giyen Rose, bu kez kÄ±yafetinden Ã§ok saÃ§Ä±yla ilgi Ã§ekti.
Upuzun saÃ§larÄ±nÄ± 2019'da hit olmasÄ± beklenen pastel pembeye boyatan Demi Rose, bu seÃ§imiyle de bÃ¼yÃ¼k ilgi gÃ¶rdÃ¼.
Kylie Jenner'Ä±n eski sevgilisi rapÃ§i Tyga ile yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± aÅŸkla adÄ±nÄ± duyuran Demi, kÄ±sa sÃ¼rede herkesin dikkatini Ã§ekmiÅŸ ve takpiÃ§i sayÄ±sÄ± hÄ±zla artarak Insragram'Ä±n en merak edilen gÃ¼zellerinden biri haline gelmiÅŸti.
Birmingham doÄŸumlu gÃ¼zel, geÃ§en hafta 80 yaÅŸÄ±ndaki babasÄ± Barrie'yi kaybetmiÅŸti.
Sosyal medya hesabÄ±ndan duygu dolu bir yazÄ± paylaÅŸan Demi, babasÄ±na bu kadar iyi kalpli, dÃ¼ÅŸÃ¼nceli, destekleyici ve ilgili olduÄŸu iÃ§in teÅŸekkÃ¼r etti ve "bir gÃ¼n cennette buluÅŸacaÄŸÄ±z" notunu dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸtÃ¼.
Demi Rose, bugÃ¼ne kadar aile hayatÄ±na dair fazla bilgi vermekten kaÃ§Ä±nmÄ±ÅŸtÄ±.
Demi'nin 63 yaÅŸÄ±ndaki annesi Christine, 2016 yÄ±lÄ±nda Daily Mail'e verdiÄŸi bir rÃ¶portajda Demi'nin model olacak fiziÄŸe sahip olmadÄ±ÄŸÄ±na inandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak yine de hayallerinin peÅŸinden koÅŸmasÄ± gerektiÄŸini ve ailece onu desteklediklerini sÃ¶ylemiÅŸti.
GÃ¼zel model, hafta sonu tatilini sonlandÄ±rÄ±p Londra'ya dÃ¶ndÃ¼ soluÄŸu kentin Ã¼nlÃ¼ Japon restoranÄ± Sushi Samba'da aldÄ±.
23 yaÅŸÄ±ndaki model, restoranÄ±n Ã¶nÃ¼ne geldiÄŸinde basÄ±n mensuplarÄ± onu bekliyordu.
Derin dekolteli, siyah parÄ±ltÄ±lÄ± mini bir elbise giyen kÄ±vrÄ±mlÄ± model, dÃ¼z fÃ¶nlenmiÅŸ uzun saÃ§larÄ±nÄ± aÃ§Ä±k bÄ±rakmÄ±ÅŸtÄ±.
AracÄ±ndan inerken frikik vermemeye Ã¶zen gÃ¶steren Demi, gÃ¶rÃ¼nÃ¼mÃ¼nÃ¼ timsah derisi siyah Ã§antasÄ± ve yÃ¼ksek topuklu ayakkabÄ±larla tamamlamÄ±ÅŸtÄ±.
YorumlarÄ± GÃ¶ster
YorumlarÄ± Gizle