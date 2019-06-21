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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Arzu ERBAŞ, DHA
21.06.2019 - 12:38, Son Güncelleme:

‘Demek ki Almanya’dan Cimil’e yol var’

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‘Demek ki Almanya’dan Cimil’e yol var’

Rize’nin İkizdere ilçesindeki Cimil Yaylası’nda, karavanı tümsekte kalan Alman turist için yaylacılar, seferber oldu. Karavan, çekiciyle tümsekten kurtarılmaya çalışılırken, yaylacılar da halatla çekerek, yardım etti. Yöre sakini Sümer Doğukan Aslan’ın turistle diyaloğunun yer aldığı video ise sosyal medyada ilgi gördü.

OLAY, İkizdere ilçesinde bulunan Cimil Yaylası’nda meydana geldi. Bölgeye tatile giden Alman turistin kullandığı karavan, arazide tümsekte kaldı. Aracı hareket ettiremeyen turisti gören yaylacılar, hemen yanına koştu.

‘Demek ki Almanya’dan Cimil’e yol var’

Bu sırada yöre sakinlerinden Sümer Doğukan Aslan, Alman turistle anlaşmaya çalıştı. Cep telefonu kamerasıyla video da çeken Aslan, Alman turiste, “Almanya’dan çıkmış, Cimil’e gelmiş. Biz arazili araçlarla kaldırıma çıkamıyoruz, sen bu araçla buraya nasıl geldin?” dedi.

‘Demek ki Almanya’dan Cimil’e yol var’


Alman turistin adının Robin olduğunu öğrenen Aslan, “Robin, sen Almanya’dan çık, gel Cimil’e. Bu nasıl cesaret? Bir de tersten, dağlardan iniyor. Demek ki Almanya’dan Cimil’e yol var” diye konuştu. Alman turist ise anlamadığı Sümer Doğukan Aslan’ın konuşmalarını gülerek, dinledi. Sosyal medyadan paylaşılan, bu anların yer aldığı görüntüler, ilgi gördü.

‘Demek ki Almanya’dan Cimil’e yol var’

Yaylacıların ihbarıyla bölgeye çekici getirilirken, karavan, tümsekten kurtarılmaya çalışıldı. Bu sırada yaylacılar da bağladıkları halatla karavanı çekerek, yardım etti. Uzun uğraşlar sonucu karavan tümsekten indirilirken, Alman turist de yardımcı olan yaylacılara teşekkür edip, gezisine devam etti.

‘Demek ki Almanya’dan Cimil’e yol var’

 

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