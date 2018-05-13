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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Avrupa
AA
13.05.2018 - 10:08, Son Güncelleme:

‘Delinin teki beni aradı, tamam dedim!’

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‘Delinin teki beni aradı, tamam dedim!’

İstanbul Devlet Tiyatrosu’nun ‘Giydirici’ adlı oyunu Tiyatro Frankfurt tarafından düzenlenen ‘Frankfurt Türk Tiyatro Festivali’ kapsamında Rüsselsheim Tiyatro’da sahnelendi. Oyunun ardından Festival Başkanı Kamil Kellecioğlu, tiyatro sanatçısı Zerrin Tekindor’a ‘Yaşam Boyu Onur Ödülü’ verdi.

GİYDİRİCİ’de Celal Kadri Kınoğlu, Hakan Çimenser, Rüyam Perihan Dirin, Hülya Gülşen, Ebru Demirdöven, Aral Seskir, Osman Tunca Soysal, Sinan Cem Çabuk, Güneş Yakın, Cem Şahin, Suzan Sabancı ve Özgün Bayraktar rol aldı.
Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı, oyunun ardından yaptığı konuşmada, sanatçılara teşekkür etti. Farklı oyunların sahnelenmesi ve sanatçıların Almanya’da tiyatroseverlerle bir araya gelmesinin festivale güç kattığını belirten Karartı, “İnşallah gelecek yıllarda bu festivali daha da güçlendirerek, içeriğini zenginleştirerek sizlerle birlikte daha da ileriye taşımayı arzu ediyoruz. Burada kültürümüzü, sanatımızı, tiyatromuzu kendi toplumumuz içinde yaşatmak kadar bunu buradaki Alman dostlarımıza tanıtmak da bu festivalin misyonu, hedefi” dedi.
Oyunun ardından, Başkonsolos Karartı, ekip adına ‘Giydirici’de ‘Sir’ rolünü oynayan Hakan Çimenser’e plaket, ‘Lady’ rolünü oynayan Hülya Gülşen’e ise çiçek takdim etti.

ZERRİN TEKİNDOR’A ÖDÜL
Gecede ayrıca Festival Başkanı Kamil Kellecioğlu tarafından oyuncu Zerrin Tekindor’a ‘Yaşam Boyu Onur Ödülü’ verildi. Kellecioğlu, Tekindor’un hala tiyatroya devam eden, tiyatroya hayatını adamış bir sanatçı olduğunu dile getirdi.
Ödülü alan Zerrin Tekindor da festivale ikinci kez katıldığına dikkati çekerek, “Bundan birkaç sene önce delinin teki beni aradı ama şahane bir deliydi. Ben de ‘Tamam’ dedim, ‘Geliyorum o zaman’ dedim. Hakikaten nefis zamanlar geçirdim ben burada. Tekrar burada olmak çok güzel. Kamil Kellecioğlu ve inanılmaz ekibine çok teşekkür ediyorum. Frankfurt Festivali, inanıyorum çok daha iyi bir yere gelecek” dedi.

‘Delinin teki beni aradı, tamam dedim’

‘Delinin teki beni aradı, tamam dedim’

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