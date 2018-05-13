‘Delinin teki beni aradı, tamam dedim!’
İstanbul Devlet Tiyatrosu’nun ‘Giydirici’ adlı oyunu Tiyatro Frankfurt tarafından düzenlenen ‘Frankfurt Türk Tiyatro Festivali’ kapsamında Rüsselsheim Tiyatro’da sahnelendi. Oyunun ardından Festival Başkanı Kamil Kellecioğlu, tiyatro sanatçısı Zerrin Tekindor’a ‘Yaşam Boyu Onur Ödülü’ verdi.
GİYDİRİCİ’de Celal Kadri Kınoğlu, Hakan Çimenser, Rüyam Perihan Dirin, Hülya Gülşen, Ebru Demirdöven, Aral Seskir, Osman Tunca Soysal, Sinan Cem Çabuk, Güneş Yakın, Cem Şahin, Suzan Sabancı ve Özgün Bayraktar rol aldı.
Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı, oyunun ardından yaptığı konuşmada, sanatçılara teşekkür etti. Farklı oyunların sahnelenmesi ve sanatçıların Almanya’da tiyatroseverlerle bir araya gelmesinin festivale güç kattığını belirten Karartı, “İnşallah gelecek yıllarda bu festivali daha da güçlendirerek, içeriğini zenginleştirerek sizlerle birlikte daha da ileriye taşımayı arzu ediyoruz. Burada kültürümüzü, sanatımızı, tiyatromuzu kendi toplumumuz içinde yaşatmak kadar bunu buradaki Alman dostlarımıza tanıtmak da bu festivalin misyonu, hedefi” dedi.
Oyunun ardından, Başkonsolos Karartı, ekip adına ‘Giydirici’de ‘Sir’ rolünü oynayan Hakan Çimenser’e plaket, ‘Lady’ rolünü oynayan Hülya Gülşen’e ise çiçek takdim etti.
ZERRİN TEKİNDOR’A ÖDÜL
Gecede ayrıca Festival Başkanı Kamil Kellecioğlu tarafından oyuncu Zerrin Tekindor’a ‘Yaşam Boyu Onur Ödülü’ verildi. Kellecioğlu, Tekindor’un hala tiyatroya devam eden, tiyatroya hayatını adamış bir sanatçı olduğunu dile getirdi.
Ödülü alan Zerrin Tekindor da festivale ikinci kez katıldığına dikkati çekerek, “Bundan birkaç sene önce delinin teki beni aradı ama şahane bir deliydi. Ben de ‘Tamam’ dedim, ‘Geliyorum o zaman’ dedim. Hakikaten nefis zamanlar geçirdim ben burada. Tekrar burada olmak çok güzel. Kamil Kellecioğlu ve inanılmaz ekibine çok teşekkür ediyorum. Frankfurt Festivali, inanıyorum çok daha iyi bir yere gelecek” dedi.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle