Dekolteye sansürü takipçileri yakaladı
Bayern Münih’in yıldız futbolcusu Mats Hummels, Oktoberfest’e birlikte katıldığı karısının çektiği selfie’ye sansür uygulayınca takipçilerine yakalandı.
GELENEKSEL kıyafetlerini giyerek Oktoberfest’e katılan Hummels çifti, festivalde eğlenceli dakikalar geçirdi. Karı-koca daha sonra dinlenmek için bir banka oturdu. Bu sırada cep telefonunu çıkaran Cathy Hummels, selfie çekti. Önde kendisi arkasında da kocasının olduğu fotoğrafı önce Mats Hummels Instagram hesabından paylaştı. Aynı fotoğrafı Cathy de kendi takipçileri için kişisel hesabından paylaşınca, Hummels’ın fotoğrafa sansür uyguladığı ortaya çıktı. Hummels’ın paylaştığı fotoğraf karesi alttan kesilmişken, Cathy’in paylaştığı aynı fotoğrafta ise göğüs dekoltesi görülüyor. Hummels’ın tavrı şaşkınlık yaratırken, konuyu Alman internet siteleri haberleştirdi.
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