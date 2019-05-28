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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN
28.05.2019 - 18:02, Son Güncelleme:

‘Dehşet kömürlüğü’nün sahibi Ali K., 14 yaşındaki komşu kızına tecavüz edip ödürmekle suçlandı

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‘Dehşet kömürlüğü’nün sahibi Ali K., 14 yaşındaki komşu kızına tecavüz edip ödürmekle suçlandı

Berlin’de, 12 yıl önce ortadan kaybolan 14 yaşındaki Georgine Krüger’i kaçırıp tecavüz edip öldürmekle suçlanan Ali K. hakkında iddianame tamamlandı. İddianameye göre Ali K., komşu kızı Georgine’yi kandırıp kimsenin olmadığı bir yere götürdü, burada tecavüz ettikten sonra da öldürüp cesedi yok etti.

ALMANYA’nın başkenti Berlin’de yaşayan Ali K., 2017 yılından beri savcılık ve cinayet masası tarafından takip ediliyordu. Ali K.’yı konuşturmak için savcılık, Türk kökenli bir polisi görevlendirmiş, Türk kökenli polis de kendisini işadamı gibi tanıtarak Ali K. ile arkadaşlık kurmuştu. Polise güvenen kazanan Ali K. Georgine’yi kaçırıp tecavüz ettikten sonra öldürdüğünü itiraf etti. 4 Aralık 2018’de Türk kökenli gizli polisin verdiği bilgi üzerine Ali K., Berlin’in Moabit semtindeki evinden sabah saatlerinde yakalanarak cezaevine konuldu.
Savcı, 44 yaşındaki Ali K.’yı adam öldürmek ve tecavüzle suçladı. Ali K., 12 yıl önce ortadan kaybolan ve bir daha da kendisinden haber alınamayan komşu kızı Georgine Krüger’i kaçırıp tecavüz etmek ve genç kızı öldürmekle suçlanıyor.

‘Dehşet kömürlüğü’nün sahibi Ali K., 14 yaşındaki komşu kızına tecavüz edip ödürmekle suçlandı

KİMSENİN OLMADIĞI BİR YERE GÖTÜRDÜ
Ali K. polis ve savcılık sorgusunda susma hakkını kullandı. Ali K’nın, tecavüz edip öldürdürmekle suçlandığı 14 yaşındaki Georgine Krüger 6 Eyül 2006’da okuldan dönmüş, ancak evine gitmemişti. Genç kızdan bir daha da haber alınamamıştı.
Sızan bilgilere göre savcının hazırladığı iddianamede Ali K. Georgine’yi kandırdı. Genç kızı kimsenin olmadığı bir yere götürdü ve zorla tecavüz etti. Georgine bayılınca da korkup öldürdü. Daha sonra da cesedi ortadan kaldırdı. Ali K. 2013 yılında da başka bir genç kıza Berlin’de kiraladığı kömürlükte cinsel tacizde bulunmaktan suçlu bulunup 20 ay hapis cezası almış ancak delil yetersizliğin serbest kalmıştı.

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