Kocasıyla ilgili dedikodulara sosyal medyadan cevap verdi
2015’te evlenen Bayern Münih’in defans oyuncusu Mats Hummels ile manken Cathy Hummels’in geçen yıl bir çocukları dünyaya geldi. Mutlu bir görünüm sergileyen çiftin gündemini, son zamanlarda sosyal medyada dönen dedikodular meşgul ediyor.
EN çok konuşulan konu ise Mats Hummels’ın şarkıcı Lena Meyer Landrud ile ilişkisi olduğu. İkilinin, Bayern Münih’in yıldızı Jerome Boateng’in düzenlediği partiye katılması, Lena’nın ocak ayında sekiz yıllık ilişkisini sonlandırması, ilişkinin varlığına olan inancı daha da artırdı. Tüm bu dedikodular üzerine bir de Mats Hummels eşinin doğum günü partisine katılmadı. Böylece Cathy ile Hummels’ın arasının bozuk olduğu söylentileri de güçlendi.
Dedikoduların ve söylentilerin önüne geçmek isteyen Cathy Hummels ise sosyal medya hesabından eşinin Lena ile ilişkisinin olmadığını açıklayan bir mesaj paylaştı.Cathy Hummels, çiçeklerle süslü duvarın önünde kucağında bir yaşındaki oğlu ile poz vererek düzenlediği doğum günü partisiyle ilgili şunları yazdı: “Eşim dün yoktu. Çünkü Bayern’in bugün önemli bir maçı var. Yani Lena yüzünden değil. Bana bu yönden çok sorular geliyor.”
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