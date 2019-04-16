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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
BERLİN / Fotoğraflar: dpa
16.04.2019 - 11:22, Son Güncelleme:

Kocasıyla ilgili dedikodulara sosyal medyadan cevap verdi

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Kocasıyla ilgili dedikodulara sosyal medyadan cevap verdi

2015’te evlenen Bayern Münih’in defans oyuncusu Mats Hummels ile manken Cathy Hummels’in geçen yıl bir çocukları dünyaya geldi. Mutlu bir görünüm sergileyen çiftin gündemini, son zamanlarda sosyal medyada dönen dedikodular meşgul ediyor.

EN çok konuşulan konu ise Mats Hummels’ın şarkıcı Lena Meyer Landrud ile ilişkisi olduğu. İkilinin, Bayern Münih’in yıldızı Jerome Boateng’in düzenlediği partiye katılması, Lena’nın ocak ayında sekiz yıllık ilişkisini sonlandırması, ilişkinin varlığına olan inancı daha da artırdı. Tüm bu dedikodular üzerine bir de Mats Hummels eşinin doğum günü partisine katılmadı. Böylece Cathy ile Hummels’ın arasının bozuk olduğu söylentileri de güçlendi.
Dedikoduların ve söylentilerin önüne geçmek isteyen Cathy Hummels ise sosyal medya hesabından eşinin Lena ile ilişkisinin olmadığını açıklayan bir mesaj paylaştı.

Kocasıyla ilgili dedikodulara sosyal medyadan cevap verdi
Cathy Hummels, çiçeklerle süslü duvarın önünde kucağında bir yaşındaki oğlu ile poz vererek düzenlediği doğum günü partisiyle ilgili şunları yazdı: “Eşim dün yoktu. Çünkü Bayern’in bugün önemli bir maçı var. Yani Lena yüzünden değil. Bana bu yönden çok sorular geliyor.”

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