Dediği gibi oldu: SPD geri adım attı, Alman askeri kalıyor
SPD ve muhalefet partilerinin kesin bir dille reddettiği Irak ve Suriye’de istihbarat görevi yapan Alman askerleri ve Tornado uçaklarının görev süresinin uzatılması konusunda Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer’in dediği oldu. SPD geri adım atınca hükümet içinde olması beklenen kriz de teğet geçti.
SURİYE’de ve Irak’ta terör örgütleriyle mücadele eden koalisyon birliklerine istihbarat bilgileri toplayan Alman Tornado ile Awacs uçakları ile bölgede görev yapan Alman askeri birliklerinin görev süresi 31 Ekim’de sona eriyor. Federal Savunma Bakanı Annegret Kramp Karrenbauer’in hem keşif uçaklarının hem de askeri birliklerinin görev süresinin uzatılması isteğine koalisyon ortağı SPD, daha önce kesin bir dille karşı çıkmıştı.
SPD üyesi milletvekilleri geri adım attı ve görevli uçaklar ile askeri birliklerinin tamamının çekilmesinin yanlış olacağını açıkladı.BANA ANLATMALARI GEREKİR
SPD’nin Federal Savunma ve Dışilişkiler Komisyonu üyeleri Fritz Felgentreu ile Nils Schmidt, askeri birlik ile uçaklarının görev süresinin uzatılması gerektiğini açıkladı. Felgentreu ile Schmidt, uzatmaya gerekçe olarak da terör örgütü DEAŞ’ın arka planda hala faal olmasını gösterdi. SPD’li Dışişleri Bakanı Heiko Maas da askeri uçakların ve askeri birliklerinin misyonun sona ermediği yönünde açıklamalarda bulunmuştu.
SPD’nin geçici Federal Meclis Grup Başkanı Rolf Mützenich, daha önce yaptığı açıklamada “Alman askeri uçak ve birliklerinin misyon 31 Ekim’de sona erecek” diyerek sürenin uzatılmasına açıkça karşı çıkmıştı. Müntzenich yaptığı yeni açıklamada “Uzatılması için gerekli argümanları bana anlatmaları gerekir” diyerek geri adım attı. Alman askerleri ve Tornado ile Awacs uçakları Ürdün’deki üst bulunuyor.
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