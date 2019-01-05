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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
05.01.2019 - 12:17, Son Güncelleme:

Dedem Abdülhamid Han dahi bir devlet adamıydı

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Dedem Abdülhamid Han dahi bir devlet adamıydı

'Şehzadenin Dilinden Sultan Abdülhamid Han Konferansı' için Berlin'e gelen Sultan 2. Abdülhamid'in 4'üncü kuşak torunu Orhan Osmanoğlu, Almanya'da dedesinin devlet adamlığını ve dehasını anlattı. Sultan Abdülhamid'in Alman İmparatoru Kaiser II. Wilhelm ile dost olduğunu ve Hicaz demir yolu hattını Almanlara yaptırdığını hatırlatan Osmanoğlu, "Ancak Berlin'deki havalimanı beni çok şaşırttı. Müteahhit gerekiyorsa Türkiye'den gönderilebilir" dedi.

ALMANYA'NIN başkenti Berlin'de 'Şehzadenin Dilinden Sultan Abdülhamid Han' başlıklı konferansta konuşan Sultan 2. Abdülhamid'in 4'üncü kuşak torunu Orhan Osmanoğlu, dedesi Abdülhamid Han'ın devlet adamlığını ve dehasını anlattı.
Sultan Abdülhamid Han'ın ileri görüşlü bir devlet adamı olduğunu vurgulayan Osmanoğlu, bugün sorunlu olarak bilinen bölgelerin birçoğunun o dönem Osmanlı Devleti sınırları içinde yer almasına rağmen kişisel olarak dedesi tarafından satın alındığına dikkati çekti.
Osmanoğlu, "Musul ve Kerkük'ün yüzde 70'i, Bab ve İdlib'de araziler ile Kudüs'te Mescid-i Aksa civarında yerler alıyor. Bu nedenle Abdülhamid Han'ın ileriyi gören bir lider olduğunu söylüyoruz" ifadelerini kullandı.

Dedem Abdülhamid Han dahi bir devlet adamıydı

BATI VE DOĞU DİLLERİNİ KONUŞURDU
Sultan Abdülhamid Han'ın başta Fransızca ve diğer Batı dillerini çok rahat konuştuğunu anlatan Osmanoğlu, Arapça ve Farsça öğrenmenin Osman Gazi döneminden gelen bir zorunluluk olduğunu dile getirdi.
Osmanoğlu, Sultan Abdülhamid Han'ın türbesinin yıllarca kapalı tutulduğuna dikkati çekerek, "Ben siyaset yapmıyorum. Devletimi seviyorum ama Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ilgi ve alakasını da söylemeden geçemem. Kendisine sahip çıkmalıyız" diye konuştu.

Dedem Abdülhamid Han dahi bir devlet adamıydı

GEREKİYORSA TÜRKİYE'DEN GÖNDERİLEBİLİR
Sultan Abdülhamid'in Alman İmparatoru Kaiser II. Wilhelm ile dost olduğunu ve Hicaz demir yolu hattını Almanlara yaptırdığını hatırlatan Osmanoğlu, "Ancak Berlin'e geldiğimde havalimanının görünümü beni çok şaşırttı. Müteahhit gerekiyorsa Türkiye'den gönderilebilir." ifadesini kullanarak yapımı yılan hikayesine dönen havalimanı inşaatına göndermede bulundu.
Orhan Osmanoğlu, Berlin'de gördüğü ilgiye ilişkin ise "Dedem Abdülhamid'in gönüllerde yaşadığını görmem beni çok mutlu etti." değerlendirmesini yaptı.

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