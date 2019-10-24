DEAŞ’lı vatandaşının izini kaybeden Almanya’nın umudu Türk Emniyeti
ABD Başkanı Trump’ın yakalanan DEAŞ üyesi vatandaşlarını alıp yargılamaları yönündeki çağrılarını dikkate almayan Almanya’yı şimdi nerede oldukları endişesi sardı. İzini kaybettiği 25’i kadın 120 teröristin Almanya’ya gelip eylem yapmasından korkan güvenlik birimlerinin, teröristin bulunması için ise umudu Türkiye.
ALMAN istihbaratı kendi ülke vatandaşı teröristlerin izlerini Türkiye, Irak, Suriye ve Libya’da sürüyor. Umutları ise, Türk emniyet birimlerinin teröristleri bulup yakalaması. Alman der Tagesspiegel gazetesine konuşan güvenlik uzmanları, kayıp teröristlerin elinde yeteri kadar para ve kimlik belgelerinin olduğunu söyledi. Teröristlerin bu para ve kimlikler yardımıyla Almanya’ya girebileceği ihtimalinin yüksek olduğuna da dikkat çeken uzmanlar, özellikle kadın militanların Almanya’ya gelmeyi tercih ettiklerini kaydettiler.
BAĞDADİ IRAK’TA OLMASI TAHMİN EDİLİYOR
Uzmanlar kayıp teröristlerin bir bölümünün de DEAŞ’ı yeniden canladırmak için örgütün lideri Ebu Bekir el-Bağdadi’nin çevresinde toplananların sayısının da az olmadığını tahmin ediyor. Uzun süredir kendisinden haber alınamayan Bağdadi’nin Irak’ta saklandığı tahmin ediliyor. Suriye’de iç savaş başladıktan sonra Almanya’dan DEAŞ ve diğer terör örgütlerinin saflarına katılmak üzere bu ülkeye ve Irak’a gidenlerin sayısı bin 50 olarak tahmin ediliyor. Gidenler arasında kimileri küçük çocuklarını da beraberinde götürürken, kimileri de Suriye ve Irak’ta yaşadığı sırada çocuk dünyaya getirdi.
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