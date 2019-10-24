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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI / BERLİN
24.10.2019 - 12:43, Son Güncelleme:

DEAŞ’lı vatandaşının izini kaybeden Almanya’nın umudu Türk Emniyeti

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DEAŞ’lı vatandaşının izini kaybeden Almanya’nın umudu Türk Emniyeti

ABD Başkanı Trump’ın yakalanan DEAŞ üyesi vatandaşlarını alıp yargılamaları yönündeki çağrılarını dikkate almayan Almanya’yı şimdi nerede oldukları endişesi sardı. İzini kaybettiği 25’i kadın 120 teröristin Almanya’ya gelip eylem yapmasından korkan güvenlik birimlerinin, teröristin bulunması için ise umudu Türkiye.

ALMAN istihbaratı kendi ülke vatandaşı teröristlerin izlerini Türkiye, Irak, Suriye ve Libya’da sürüyor. Umutları ise, Türk emniyet birimlerinin teröristleri bulup yakalaması. Alman der Tagesspiegel gazetesine konuşan güvenlik uzmanları, kayıp teröristlerin elinde yeteri kadar para ve kimlik belgelerinin olduğunu söyledi. Teröristlerin bu para ve kimlikler yardımıyla Almanya’ya girebileceği ihtimalinin yüksek olduğuna da dikkat çeken uzmanlar, özellikle kadın militanların Almanya’ya gelmeyi tercih ettiklerini kaydettiler.

BAĞDADİ IRAK’TA OLMASI TAHMİN EDİLİYOR
Uzmanlar kayıp teröristlerin bir bölümünün de DEAŞ’ı yeniden canladırmak için örgütün lideri Ebu Bekir el-Bağdadi’nin çevresinde toplananların sayısının da az olmadığını tahmin ediyor. Uzun süredir kendisinden haber alınamayan Bağdadi’nin Irak’ta saklandığı tahmin ediliyor. Suriye’de iç savaş başladıktan sonra Almanya’dan DEAŞ ve diğer terör örgütlerinin saflarına katılmak üzere bu ülkeye ve Irak’a gidenlerin sayısı bin 50 olarak tahmin ediliyor. Gidenler arasında kimileri küçük çocuklarını da beraberinde götürürken, kimileri de Suriye ve Irak’ta yaşadığı sırada çocuk dünyaya getirdi.

 

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