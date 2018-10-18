DEAŞ’lı Mine K. havaalanında yakalandı
Terör örgütü DEAŞ üyesi bir kişiyle telefonda görüntülü konuşarak dini nikah kıyıp Suriye’ye giden Türkiye kökenli Alman vatandaşı Mine K., yıllar sonra Almanya’ya dönerken Bonn Havaalanında yakalandı.
FEDERAL Savcılıktan yapılan açıklamaya göre 46 yaşındaki Mine K., 2014 sonlarına doğru Suriye’de Esad rejimine karşı savaşmak için terör örgütü DEAŞ’a katılmaya karar verdi. Bunun için de DEAŞ üyesi bir kişiyle telefonda videolu görüntülü konuşup dini nikah kıydı. Ardından da Türkiye geçti ve bir ay burada kaldından sonra dini nikahlı eşiyle birlikte Suriyeye geçti. Burada kendilerine bir ev tahsis edilen Mine K. ve dini nikahlı eşi, 250 dolar maaş aldı. Mine K. ev işleriyle uğraşırken, dini nikahlı eşi de silahlı çatışmalara katıldı.
ÇATIŞMADA ÖLDÜ
İkili, 2015’in ağustos ayında DEAŞ’ın Irak’ta işgal ettiği Tal Afar’a yerleşti. Ancak Mine K.’nın eşi 2015’te çatışmada hayatını kaybetti. Bunun üzerine Musul’a dönen Mine K., daha sonra Rakka’ya geçti. Ekim 2016’da Türkiye’ye kaçan Mine K. dün Almanya’ya döndü. Ancak hakkında terör örgütü üyeliği şüphesiyle tutuklama kararı bulunduğu için önce gözaltına alındı, ardından tutuklanarak cezaevine konuldu.
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