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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Avrupa
Ali VARLI, BERLİN / Fotoğraf: BILD
24.11.2019 - 13:13, Son Güncelleme:

DEAŞ’lı kadınla üç çocuğu...

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DEAŞ’lı kadınla üç çocuğu...

Almanya, ilk kez DEAŞ’a katılmak üzere Suriye’ye savaşmaya giden bir vatandaşını ülkeye geri getirdi. Hükümetin şimdiye kadar bu konudaki politikası, Suriye ve Irak’ta terör örgütü DEAŞ saflarında savaşmaya giden Alman vatandaşı teröristleri geri getirmemek üzere oluşturulmuştu.

POLİSİN verdiği bilgiye göre 30 yaşındaki Giessen’li Laura H. ile üç çocuğu, cumartesi gecesi önce Suriye’den Irak’a, oradan da tarifeli uçakla Franfurt’a getirildi. Kadının Frankfurt’a gelmesiyle birlikte yürütülecek soruşturmayı da Hessen Eyalet Savcısı üstlendi. Laura H.’ye yönelik yabancı terör örgütüne üye olmak ve küçük yaştaki çocuklarına karşı sorumluluklarını yerine getirmemekten soruşturma açıldı. Ancak üç çocuk annesi kadın hakkında tutuklanma kararı çıkmadı.
Laura H., üç çocuğunun yanı sıra Amerikan vatandaşı kocasının başka kadından doğan iki yaşındaki kızını da beraberinde Almanya’ya getirdi. Eşinin çatışmalarda ölmesinden sonra Laura H.’nin bu küçük kızın bakımını üstlendiği bu nedenle onu da kendisiyle birlikte getirdiği belirtildi. Bild gazetesinin haberine göre hükümet, önümüzdeki dönemlerde Suriye ve Irak’taki cezaevlerinde tutulan Alman vatandaşı kadınları ülkeye getirecek. Hükümet, geçtiğimiz ağustos ayında biri ağır hasta olmak üzere dört Alman vatandaşı küçük çocuğu Irak’tan Almanya’ya getirmek için emniyet birimlerini görevlendirmişti.

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