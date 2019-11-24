DEAŞ’lı kadınla üç çocuğu...
Almanya, ilk kez DEAŞ’a katılmak üzere Suriye’ye savaşmaya giden bir vatandaşını ülkeye geri getirdi. Hükümetin şimdiye kadar bu konudaki politikası, Suriye ve Irak’ta terör örgütü DEAŞ saflarında savaşmaya giden Alman vatandaşı teröristleri geri getirmemek üzere oluşturulmuştu.
POLİSİN verdiği bilgiye göre 30 yaşındaki Giessen’li Laura H. ile üç çocuğu, cumartesi gecesi önce Suriye’den Irak’a, oradan da tarifeli uçakla Franfurt’a getirildi. Kadının Frankfurt’a gelmesiyle birlikte yürütülecek soruşturmayı da Hessen Eyalet Savcısı üstlendi. Laura H.’ye yönelik yabancı terör örgütüne üye olmak ve küçük yaştaki çocuklarına karşı sorumluluklarını yerine getirmemekten soruşturma açıldı. Ancak üç çocuk annesi kadın hakkında tutuklanma kararı çıkmadı.
Laura H., üç çocuğunun yanı sıra Amerikan vatandaşı kocasının başka kadından doğan iki yaşındaki kızını da beraberinde Almanya’ya getirdi. Eşinin çatışmalarda ölmesinden sonra Laura H.’nin bu küçük kızın bakımını üstlendiği bu nedenle onu da kendisiyle birlikte getirdiği belirtildi. Bild gazetesinin haberine göre hükümet, önümüzdeki dönemlerde Suriye ve Irak’taki cezaevlerinde tutulan Alman vatandaşı kadınları ülkeye getirecek. Hükümet, geçtiğimiz ağustos ayında biri ağır hasta olmak üzere dört Alman vatandaşı küçük çocuğu Irak’tan Almanya’ya getirmek için emniyet birimlerini görevlendirmişti.
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