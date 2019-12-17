DEAŞ’lı Derya’ya 2 yıl 9 ay hapis cezası

SAVCI bir önceki duruşmada sanık için 3 yıl hapis cezası talep ederken, savunma avukatı ise müvekkiline en fazla 2 yıl 3 ay hapis cezası istemişti. Derya Ö., yaklaşık bir yıl sonra tahliye olacak. Bir çocuk annesi Derya Ö., hapse girince küçük oğlunu annesi Gülderen C.’ye teslim etmiş, ancak annesi o sırada yaşamını yitirmişti.

Babasından küçük yaştan itibaren baskı ve şiddet gören Derya Ö., evden kaçmış ve 16 yaşından itibaren erkek arkadaşı tarafından fuhşa zorlanmıştı. Bir dönem kendi isteğiyle de hayat kadını olarak çalışan Derya Ö., din değiştirip Müslüman olan Alman Mario S. ile tanışmış ve onunla imam nikâhı kıyarak Suriye’de DEAŞ saflarında savaşmıştı. Derya Ö., çocuğunun babası Mario S. Suriye’de ölünce Almanya’ya geri dönmüştü.